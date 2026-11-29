Los detalles Los resultados de los comicios en España han tenido rápidamente reacciones fuera de nuestro país, como la del presidente de EEUU o la de Meloni, que ha felicitado a Feijóo y Abascal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la derrota de Pedro Sánchez en las elecciones generales del 29N, calificando su gestión como "terrible" y asegurando que "se merece perder". Trump ha criticado anteriormente a Sánchez por no destinar el 5% del PIB a Defensa. Por otro lado, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha felicitado a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por el éxito del centroderecha en España, destacando la participación récord como una señal positiva para Europa. Meloni desea un buen comienzo de Gobierno al PP y Vox, esperando colaborar en el futuro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la derrota del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno español, Pedro Sánchez, en las elecciones generales del 29N, afirmando que "ha hecho un trabajo terrible" y que "se merece perder".

Así se ha pronunciado el republicano después de que un periodista le preguntase si se había enterado del resultado de los comicios en España y le informase de que el líder socialista había perdido.

"¿Pedro Sánchez ha perdido? Oh, eso es bueno. Ha hecho un trabajo terrible y se merece perder", ha expresado el mandatario estadounidense, quien ya en el pasado se ha mostrado muy crítico con Pedro Sánchez, en concreto, por su negativa a destinar el 5% del PIB a Defensa, lo que hizo que el estadounidense llegase a amenazar con echar a España de la OTAN.

De esta forma, para el inquilino de la Casa Blanca, es "una noticia fantástica" que el hasta ahora líder del Ejecutivo haya perdido las elecciones.

Meloni felicita a Feijóo y a Abascal

Sin embargo, Trump no ha sido el único mandatario internacional que ha reaccionado a los resultados de las elecciones del 29N. Y es que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha felicitado a sus "amigos" Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal "por el resultado electoral obtenido el centroderecha en España".

"La participación récord es una bonita señal para toda Europa de la vitalidad democrática y de la confianza de los ciudadanos en el valor de la participación política", ha manifestado en una publicación en X la política italiana, quien, en nombre su Gobierno ha deseado a "los equipos del PP y Vox un buen comienzo" de Gobierno, "a la espera de trabajar juntos en beneficio" sus naciones, ha dicho.

También el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha felicitado al líder del PP y al de Vox, su "amigo" Abascal, por, ha declarado, haber conseguido derrotar a la "izquierda corrupta y ladrona". "Felicito a Feijóo, a mi amigo Abascal y a sus partidos, el PP y Vox, por la victoria contundente de la derecha española" en las elecciones de este domingo, ha escrito en su perfil en la red social X.

"España ha derrotado en las urnas a la izquierda corrupta, cínica y ladrona de Sánchez", ha celebrado el presidente colombiano, para quien "vuelve a brillar la luz en España". "¡España se salvó! ¡Que viva Cristo Rey!", ha rematado el político ultraderechista.

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