Ver detalles: Frente Amplio, Podemos, PP y UPN Frente Amplio : Se compara con los resultados obtenidos por Sumar en 2023, descontando los cinco escaños asignados a Podemos. Por tanto, Frente Amplio parte de 26 escaños . Podemos : Se comparan cinco escaños obtenidos en 2023 en confluencia con Sumar: Madrid (1) , Barcelona (1) , Murcia (1) , Las Palmas (1) y Granada (1) . PP : Se comparan los escaños de UPN y del PP , es decir, 138 escaños.

Los detalles En estos comicios, los ciudadanos de la provincia han elegido a los tres diputados, dos del PP y uno del PSOE, y cuatro senadores que representarán al Alto Aragón en las Cortes Generales durante la próxima legislatura.

La provincia de Huesca ha vuelto a ser protagonista en el mapa electoral español, siendo conocida como el 'Ohio español' por su capacidad para reflejar tendencias nacionales. En las elecciones generales del 29 de noviembre, el Partido Popular ganó con 48.875 votos (37,94%), seguido por el PSOE con 44.197 votos (34,30%) y Vox con 21.865 votos (16,97%). La participación alcanzó el 78,68%, con el PP obteniendo dos de los tres diputados disponibles y el PSOE el restante. Huesca eligió también a cuatro senadores. La jornada electoral contó con una alta participación, superando en varios puntos las cifras de 2023.

La provincia de Huesca vuelve a ser uno de los territorios señalados en el mapa electoral. El Partido Popular ha ganado las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, en el Alto Aragón, con 49.058 votos, lo que representa el 37,95% del total. Por detrás se sitúa el PSOE, con 44.357 votos (34,31%), mientras que Vox ocupa la tercera posición con 21.930 votos (16,96%), con cuatro puntos más que en 2023.

Los resultados, cuya participación ha aumentado al 78,67%, dejan un reparto de los tres diputados que corresponden a la provincia de dos representantes para el PP y uno para el PSOE. Además, los oscenses han elegido a cuatro senadores que representarán al territorio en las Cortes Generales durante la próxima legislatura.

Pero Huesca no es una provincia cualquiera cuando se habla de elecciones generales. Su escrutinio suele observarse con especial atención porque se ha ganado el sobrenombre de 'Ohio español', una especie de termómetro electoral que, durante décadas, ha permitido anticipar lo que podía suceder en el conjunto del país. No es casualidad: desde las primeras elecciones democráticas de 1977, la provincia ha destacado por su capacidad para reproducir no solo al ganador nacional, sino también el orden de las principales fuerzas políticas.

El papel simbólico de Aragón

La comparación tiene su origen al otro lado del Atlántico. Durante décadas, Ohio fue considerado un estado clave en las elecciones presidenciales estadounidenses porque sus resultados coincidían habitualmente con los del vencedor de la carrera hacia la Casa Blanca. En España, Aragón ha asumido ese papel simbólico y Huesca se ha convertido en uno de sus mejores exponentes. Una coincidencia histórica que vuelve a ponerse a prueba este 29N, aunque el comportamiento de las urnas no garantiza necesariamente quién acabará gobernando.

Más de 175.000 ciudadanos estaban llamados a votar en la provincia de Huesca. De ellos, 6.729 podían ejercer por primera vez su derecho al voto en unas elecciones generales y 7.640 habían solicitado hacerlo por correo. La jornada electoral ha contado con 257 locales y 404 mesas electorales repartidas por los más de 200 municipios de la provincia.

En cuanto a la participación, a las 14:00 horas habían votado 77.725 personas, un 46,75% del censo, lo que suponía 5,47 puntos más que en las elecciones generales de 2023, cuando a esa misma hora había participado el 41,28%.

El segundo avance, a las 18:00 horas, situaba la participación en el 65,95%, con 109.655 votantes. El dato suponía un incremento de 13,44 puntos respecto a los anteriores comicios, cuando la participación a esa hora fue del 52,51%.

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el Partido Popular ya fue la fuerza más votada en Huesca, con más de 45.000 votos y el 38,3% de los sufragios. El PSOE quedó en segunda posición, con el 33,54%, seguido de Vox, con el 12,67%, y Sumar, con el 11,45%. En aquella convocatoria, los populares consiguieron dos de los tres diputados en juego y los socialistas se hicieron con el tercero.

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