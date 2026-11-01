Gabi Sanz: "Por los menos la mitad del PSOE dice que si sigue Puente, están muertos; lo aguanta el presidente"

El periodista ha expresado que se acabaría antes "diciendo a la ciudadanía quiénes apoyan a Puente", a lo que ha añadido: "Todos los socios están en contra de que siga, PP y Vox por supuesto también y si hablas con el PSOE en privado, te dicen: 'Vaya tela".

Gabi Sanz ha afirmado en laSexta Xplica que "por lo menos la mitad del PSOE, por no decir el 95%, dice si sigue Puente, están muertos". "A Puente le aguanta el presidente del Gobierno. El titular no es cuántos han pedido la dimisión de Puente", ha subrayado, a lo que Ignasi Guardans ha respondido que "en Twitter todavía los fans de Puente apoyan al ministro".

"Acabaríamos antes diciendo a la ciudadanía quiénes apoyan a Puente, porque todos los socios están en contra de que siga Puente, el PP y Vox por supuesto está en contra y si tú hablas con el PSOE en privado, porque evidentemente en público nadie va a llevar la contra al presidente del Gobierno, te dicen que 'Vaya tela", ha señalado.

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