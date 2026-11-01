Monrosi: "Si Sánchez lo hubiese decidido, Puente estaba dispuesto a dimitir tras el accidente, pero decide sujetarlo"

El periodista no descarta "que la decisión del presidente del Gobierno pueda cambiar en unos días o semanas". "No creo que haya nadie fuera de Moncloa ni de Ferraz a quien le preguntemos si cree que Puente debe seguir en su cargo y diga que sí", ha subrayado.

José Enrique Monrosi ha afirmado en laSexta Xplica que "si Pedro Sánchez así lo hubiese decidido, en las primeras horas tras el accidente --de Urda-- Óscar Puente estaba dispuesto a dimitir, porque estaba absolutamente abatido, bloqueado y en shock".

"Es el presidente del Gobierno quien decide sujetar a Óscar Puente y quien decide que en este momento comunicativo o de gestión de la tragedia ferroviaria sea el ministro Puente quien esté al frente, quien esté implicado para no descabezar al Ministerio principal implicado en la investigación, quien esté implicado en la investigación y quien dé la cara y ofrezca las explicaciones que está ofreciendo hasta ahora", ha señalado.

Sin embargo, Monrosi no descarta por la información que tiene "que la decisión del presidente del Gobierno pueda cambiar en unos días o en unas semanas, dependiendo de la evolución de la propia investigación, si se acredita que de verdad solo se debió a un error humano, como parece muy complicado de sostener, o hay también una implicación y una responsabilidad política", algo que él considera que "es evidente, aunque no sea culpa del ministro".

"No creo que haya nadie fuera de Moncloa ni de Ferraz a quien le preguntemos si cree que Óscar Puente debe seguir en su cargo y diga que sí. Incluso sé y me consta que hay también personas que van todos los días a Ferraz y que van todos los días a Moncloa que creen que esto no debería ser así", ha subrayado.

Para Monrosi, "ser ministro y ser cargo público tendrá un montón de cosas buenas, pero también tiene un montón de sacrificios". "Y esta frase de que 'Sería injusto que dimitiese...', no, perdón, injusto es que muera gente que iba a trabajar o a ver a su madre en un tren. Eso sí que es injusto. Los ministros y los cargos públicos tienen que tomar también decisiones difíciles", ha concluido.

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