¿Qué están diciendo? Feijóo afirma que Sánchez "miente", mientras que Ayuso aboga por sacarle de Moncloa "por las buenas o por las malas".

El Partido Popular (PP) ha centrado su campaña electoral en una confrontación directa contra Pedro Sánchez, buscando sacarlo de Moncloa. Alberto Núñez Feijóo ha calificado a Sánchez de "tóxico" y ha afirmado que las elecciones del 29 de noviembre no son sobre partidos, sino sobre proteger la nación, que, según él, se ha degradado en los últimos ocho años. Feijóo ha criticado al gobierno por su gestión económica y ha pedido la movilización de votantes, incluyendo a los decepcionados con el PSOE. Isabel Díaz Ayuso ha arremetido contra Sánchez, acusándolo de dividir a los ciudadanos y ha insistido en la necesidad de sacar al "garrapatismo" del gobierno. También ha criticado al Ejecutivo por sus políticas sociales, calificándolas de contrarias a la naturaleza y al rigor científico. Ayuso ha señalado que el gobierno impone cómo deben ser las relaciones personales, lo que considera propio del "comunismo".

El PP mantiene una estrategia clara en esta campaña electoral: confrontación directa contra Pedro Sánchez. En cada acto, mitin o entrevista, los 'populares' dejan clara su oposición al socialista y su objetivo de sacarle de Moncloa. Este mismo martes, Alberto Núñez Feijóo le ha tachado de "tóxico" mientras que Isabel Díaz Ayuso ha hablado de "garrapata del sanchismo".

El líder del PP se ha pronunciado así en un mitin en Logroño, el tercero en un mismo día. Feijóo ha asegurado que las elecciones del 29 de noviembre no van "de siglas ni de bloques, van de proteger la nación" que, según ha afirmado, "se ha ido degradando en estos ocho años".

"Que Sánchez se ría de la gente que lo está pasando mal es un desprecio que no podemos tolerar. En estas elecciones hay que arreglar todo lo que está mal. No tratan de cambiar el PSOE por el PP, es cambiar decadencia por gestión", ha afirmado. En esta línea, ha añadido que "no se puede tener un presidente del que se sabe que miente, que es tóxico para el país".

El 'popular' ha bromeado sobre la campaña del PSOE asegurando que van "como pollos sin cabeza: se ponen una camiseta y se ponen a bailar", y luego ha vuelto al tono duro, acusando a Sánchez de no haber "subido nada". "Nos ha endeudado más que nunca. Que te paguen el sueldo no significa que el dinero público sea tuyo", ha lanzado.

Durante su intervención, ha llamado a los suyos a "no confiarse", a la vez que les ha pedido "la máxima movilización". Ha pedido el voto a quienes siempre les han votado, y a quienes no les votaron y ahora quieren hacerlo.

"No os voy a fallar. Pido el voto a los votantes del PSOE defraudados y en contra del sanchismo. Pido el voto a los que lo hacen por primera vez: vuestro voto es fundamental para cambiar el peor Gobierno de la historia. Pido el voto a quienes se vayan a abstener, a quien duda", ha declarado.

Contra el "garrapatismo"

Por su parte, en un acto en Illescas (Toledo), Isabel Díaz Ayuso también se ha mostrado muy bronca con Sánchez y ha criticado que "nunca antes los ciudadanos han estado tan divididos en España como ahora".

"Éramos de izquierdas o derechas, te tomabas dos vinos y se acaba el problema con tus vecinos. El garrapatismo este, te quita toda tu energía", ha reprochado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido en que a "la garrapata del sanchismo hay que sacarla" del Gobierno. Según ha expuesto, "se puede hacer de dos maneras: por las buenas o por las buenas".

También ha cargado contra un Ejecutivo que "fabrica sexos cada día" y que cree que "cualquier unión es familia", además de ir "contra la propia naturaleza".

"Fabrican sexos cada día. Cualquier unión es familia también. Les encanta. Es más, todo lo que no sea familia, todo es legalizado. Lo que tú quieras, pero no familia. Van contra la propia naturaleza, van contra el rigor jurídico y científico", ha reivindicado la dirigente regional.

"Complejos" propios del "comunismo"

Así, ha censurado que el Gobierno te diga "cómo ser buen inmigrante, buena mujer o buena homosexual" solo si les "votan", además de decir cómo tiene que ser la relación entre jóvenes o entre hombres y mujeres, que "va con una sospecha" que asegura que no se tenía antes.

"La vida era mucho más natural porque era el respeto a los adultos. Ahora ya, para saber cómo tienes que sentir tienes que estar viendo la doctrina del Gobierno", ha subrayado Díaz Ayuso, quien ha censurado que se quiera meter "en las casas" de la gente para decirle cómo tienen que ser.

Ha asegurado que esos "complejos" son propios del "comunismo" y ha señalado que en el Gobierno, en cuanto pueden "sacan" la hoz y el martillo, aunque ahora "no lo exhiben con esa alegría".

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