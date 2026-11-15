El problema de la vivienda, factor clave para las elecciones del 29N: "Ninguno nos podemos emancipar"

Entre líneas La vivienda es un problema que afecta a generaciones enteras y que sin duda va a condicionar la papeleta que escojamos el 29N.

En dos semanas se celebran elecciones en España, y una de las principales preocupaciones es la vivienda, un tema que ha influido en la convocatoria electoral. Este problema afecta a varias generaciones y será determinante en la elección del 29N. Nuria, residente en Vallecas, vive con sus hijos en casa de su madre debido a las dificultades para encontrar un alquiler estable. Sus hijos, a pesar de trabajar, también enfrentan problemas para independizarse. Álex, de 28 años y barrendero, comparte esta dificultad, ya que considera imposible emanciparse, incluso trabajando todos los días. La vivienda se presenta como un obstáculo para el futuro y la autonomía de muchos jóvenes.

En dos semanas toca votar y las preocupaciones de los españoles son muchas. Y en laSexta la primera en la que nos hemos fijado es la vivienda, precisamente esa que detonó esta convocatoria electoral.

La vivienda es un problema que afecta a generaciones enteras y que sin duda va a condicionar la papeleta que escojamos el 29N. "Me llamo Nuria y vivo en Vallecas en casa de mi madre con mis hijos. Trabajo de lunes a viernes en una empresa y los fines de semana y fiestas en otra", comenta Nuria.

Sus hijos, de 28 y 20 años, también viven con ella a pesar de ambos también trabajan. "Después de dar muchísimos tumbos en pisos de alquiler porque eso a mis hijos les estaba afectando mucho en los estudios, en la concentración o en hacer amigos", explica Nuria sobre por qué decidió irse a vivir con su madre.

"Plantearme irme con mis hijos de alquiler y que ellos aporten y pongan algo al alquiler implica tener que estar conmigo para siempre. ¿Les voy a meter el miedo de dejar a su madre tirada? Ellos tienen que hacer su vida y eso es coartarle la libertad", señala.

Por su parte, Álex tiene 28 años y trabaja de barrendero. Él también ve "complicado" emanciparse: "Por mucho que trabaje, hasta de lunes a domingo, es imposible".

"Es duro no salir de casa. Tú quieres poder independizarte, pero estás como abandonado y no puedes optar a un futuro", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.