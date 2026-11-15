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Las preocupaciones de los españoles

El problema de la vivienda, factor clave para las elecciones del 29N: "Ninguno nos podemos emancipar"

Entre líneas La vivienda es un problema que afecta a generaciones enteras y que sin duda va a condicionar la papeleta que escojamos el 29N.

El problema de la vivienda, factor clave para las elecciones del 29N: "Ninguno nos podemos emancipar"
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En dos semanas toca votar y las preocupaciones de los españoles son muchas. Y en laSexta la primera en la que nos hemos fijado es la vivienda, precisamente esa que detonó esta convocatoria electoral.

La vivienda es un problema que afecta a generaciones enteras y que sin duda va a condicionar la papeleta que escojamos el 29N. "Me llamo Nuria y vivo en Vallecas en casa de mi madre con mis hijos. Trabajo de lunes a viernes en una empresa y los fines de semana y fiestas en otra", comenta Nuria.

Sus hijos, de 28 y 20 años, también viven con ella a pesar de ambos también trabajan. "Después de dar muchísimos tumbos en pisos de alquiler porque eso a mis hijos les estaba afectando mucho en los estudios, en la concentración o en hacer amigos", explica Nuria sobre por qué decidió irse a vivir con su madre.

"Plantearme irme con mis hijos de alquiler y que ellos aporten y pongan algo al alquiler implica tener que estar conmigo para siempre. ¿Les voy a meter el miedo de dejar a su madre tirada? Ellos tienen que hacer su vida y eso es coartarle la libertad", señala.

Por su parte, Álex tiene 28 años y trabaja de barrendero. Él también ve "complicado" emanciparse: "Por mucho que trabaje, hasta de lunes a domingo, es imposible".

"Es duro no salir de casa. Tú quieres poder independizarte, pero estás como abandonado y no puedes optar a un futuro", concluye.

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