¿Qué ha dicho? "Estamos dando dinero público a manos privadas. Por eso apostamos por topar y por el modelo de supermercados públicos para tener soberanía alimentaria, igual que soberanía energética", ha explicado Sidi.

En el especial de El Objetivo: Mesa Abierta, Tesh Sidi del Frente Amplio propuso "topar los precios" de los alimentos y crear "supermercados públicos" para lograr soberanía alimentaria. Criticó la bajada del IVA a los carburantes, argumentando que las gasolineras aumentan precios antes de estos recortes. José Muñoz del PSOE respondió que en situaciones de crisis es necesario implementar "medidas de shock" y destacó los esfuerzos del Gobierno en transición energética. El debate contó con representantes de varios partidos, excepto el Partido Popular y Vox, que no asistieron pese a estar invitados.

Tesh Sidi, de Frente Amplio, apuesta por "topar los precios" de los alimentos y "el modelo de supermercados públicos". Esta es la propuesta que ha lanzado en el especial de El Objetivo: Mesa Abierta del este martes.

Opinando sobre cómo reducir la inflación, ha recordado que Sumar "no estaba de acuerdo con la bajada del IVA a los carburantes porque si bajamos la carga impositiva, tranquilo que las gasolineras lo habrán subido la semana anterior."

"Estamos dando dinero público a manos privadas. Por eso apostamos por topar y por el modelo de supermercados públicos para tener soberanía alimentaria, igual que soberanía energética", ha explicado.

Como respuesta, José Muñoz (PSOE) le ha respondido defendiendo que, cuando se dan 'crisis de shock' "el incremento de los precios es en ese momento, tienes que hacer medidas de shock".

En este sentido, ha afirmado que "paralelamente tienes que hacer medidas estructurales" y ha reivindicado el trabajo del Gobierno en materia de transición energética.

Este martes, los representantes de casi todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se han sentado junto a Ana Pastor para debatir en este especial de El Objetivo: Mesa Abierta.

Y decimos casi todos porque, pese a haber sido invitados, tanto el Partido Popular como Vox han renunciado a asistir. Sí han estado en la mesa José Muñoz (PSOE), Tesh Sidi (Frente Amplio), Olalla Rodil (BNG), Joseba Díez (PNV), Jacinto Morano (Podemos) y Cristina Valido (Coalición Canaria).

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