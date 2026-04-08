El Gobierno mantendrá la rebaja del 10% en el IVA de los carburantes pese a la advertencia de Bruselas

El ministro de Hacienda, Arcadi España, a su llegada a su primer Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa

Los detalles Desde el Ministerio de Hacienda defienden que la rebaja es una medida temporal y no estructural, añadiendo que su prioridad es defender a las familias y empresas frente a los efectos de la guerra.

El Gobierno de España ha decidido rebajar el IVA del combustible al 10% como medida para enfrentar la guerra en Oriente Medio, a pesar de que la Comisión Europea ha advertido que esta acción se desvía de la directiva europea sobre el impuesto. Según el Ministerio de Hacienda, se trata de una medida temporal y se mantiene un diálogo con la Comisión. La rebaja forma parte de un paquete de 5.000 millones de euros para mitigar el encarecimiento de la energía. La Comisión sugiere que las medidas sean selectivas y temporales, y España ha solicitado gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.

El Gobierno de España defiende su medida de rebajar el IVA del combustible al tipo reducido del 10% como parte de sus medidas para hacer frente a la guerra en Oriente Medio. Este martes conocimos que la Comisión Europea había advertido a España de que esta medida se desvía de la directiva europea sobre este impuesto, algo que también ocurre con Polonia, según hicieron llegar a través de una carta enviada a ambos países el 28 de marzo.

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por laSexta recuerdan que estamos ante una medida temporal y no estructural y que el Ejecutivo mantiene un "diálogo constructivo y fluido" con la Comisión Europea. "La prioridad del Gobierno es y será apoyar a familias, autónomos y empresas a mitigar los efectos de un conflicto bélico que jamás debería haber empezado", añaden.

El departamento que dirige el comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recomienda reducir los impuestos especiales a los hidrocarburos. "En la carta, recordamos a las autoridades nacionales que la Directiva del IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible", añaden.

La rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% es una de las principales medidas del paquete anunciado a finales de marzo por el Gobierno para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, valorado en conjunto en unos 5.000 millones de euros.

La Comisión Europea ha recomendado a los Estados miembros que las medidas que tomen para paliar el encarecimiento de la energía sean "selectivas" y "temporales" para no disparar los niveles de déficit y deuda, pero también que estas no contribuyan a aumentar la demanda de combustibles fósiles.

España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron la semana pasada una carta a Hoekstra en la que piden que el Ejecutivo comunitario desarrolle medias para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el fin de distribuir "de manera equitativa" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

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