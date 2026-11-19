La periodista ha querido mandar suerte a la moderadora de este cara a cara, María Casado, y ha apuntado que "es más difícil moderar un debate a dos que un debate a nueve".

Ana Pastor ha confesado en Al Rojo Vivo en la previa del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que es "más difícil moderar un debate a dos que uno a nueve" y que precisamente un debate a dos es lo más difícil que ha tenido que afrontar.

La periodista ha reaccionado al plató que ha preparado la Academia de Televisión para el debate y ha apuntado que es "exactamente igual" que el que preparó Atresmedia hace tres años: "Incluso el tamaño de la mesa y también es verdad que hubo quejas, los partidos se quejaron de que los moderadores estuviéramos fuera en aquel debate, el último, en ese cara a cara de dos personas y lo que estamos viendo es exactamente la misma disposición".

"La mesa es exactamente igual, el tamaño, longitud y distancia entre ellos y el atril, el lugar en el que va a estar María Casado, que aprovecho para mandarle mucha suerte y mucha paciencia desde aquí, estará fuera", ha añadido.

En este momento, la periodista ha apuntado que "es más difícil moderar un debate a dos que un debate a nueve": "Porque a dos se dirigen solo entre ellos, el uno al otro, e ignoran todo lo que pasa alrededor. A nueve, como hay muchas interacciones, o a cuatro, como el otro día el que vivimos aquí, es relativamente más sencillo".

"Yo no fui consciente hasta que hace tres años comprobé que moderar un debate a dos es lo más difícil que he tenido que hacer", ha concluido.

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