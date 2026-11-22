Los detalles El líder del Ejecutivo ha señalado que en una semana llegará el "día para votar" que conllevará "cuatro años para avanzar con un gobierno progresista". Además, ha advertido sobre los riesgos de "involución" si PP y Vox logran sumar.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, ha instado a un esfuerzo adicional en la "semana de remontada" antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, buscando reeditar el Ejecutivo. En un acto en Murcia, advirtió sobre los riesgos de "involución" si PP y Vox suman fuerzas, y afirmó que la única opción para vencer a la "ultraderecha internacional" es el PSOE. Sánchez destacó logros como la reforma laboral, el aumento de pensiones y el apoyo a la cultura, contrastando con la "mala educación" de la derecha. Declarado 'persona non grata' en Murcia por PP y Vox, Sánchez defendió su gestión y apeló al voto joven.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la Presidencia en las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez, ha arengado este domingo a realizar un esfuerzo extra en la "semana de remontada" para conseguir ganar los comicios y reeditar el Ejecutivo.

En un multitudinario acto en el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia, donde ha ondeado "con fuerza" la bandera de la comunidad, Sánchez ha señalado que solo queda una semana para la votación del 29 de noviembre y ha vuelto a advertir de los riesgos de "involución" si PP y Vox logran sumar.

"Nos queda una semana hasta las elecciones, de remontada, un día para votar y cuatro años para avanzar con un gobierno progresista", ha manifestado, al tiempo que ha defendido que la "única papeleta" capaz de "vencer a la internacional ultraderechista" es la del PSOE.

Así, en un mitin cuyo eslogan ha sido "La fuerza de la juventud", el candidato socialista ha apelado a los jóvenes a apostar "todo al rojo" el 29N para lograr una "mayoría progresista" y ha ensalzado "la buena política" del Gobierno.

"La buena política es haber aprobado una reforma laboral que lo que ha hecho ha sido que tengamos hoy 22,6 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, más de 10 millones, gracias al aporte de los sindicatos; y la mala educación es llamar mafia, milicias o disparate al derecho constitucional de ejercer la huelga general para trabajar todos, todas las instituciones, en favor de la vivienda de nuestro país", ha aseverado.

Además, también ha destacado el aumento de las pensiones a 1.600 euros de media, el récord de 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social, la multiplicación de la financiación para la dependencia, la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad y el aumento de becas y plazas de formación profesional.

Por último, ha definido como "mala educación" y "censura" que la derecha y la ultraderecha sigan censurando al poeta Federico García Lorca 90 años después de su asesinato, en contraste con la "buena política" de apoyar la cultura, al tiempo que mostro su oposición a la "internacional ultraderechista" de Trump en EEUU, de Bolsonaro en Brasil y de Javier Milei en Argentina.

Declarado 'persona non grata' con los votos de PP y Vox

Precisamente, Sánchez ha ondeado la enseña de Murcia tres semanas después de que el Parlamento regional le declarase 'persona non grata' con los votos de PP y Vox. "Murcia es una grandísima tierra y los murcianos son gente gratísima. (PP y Vox) no me insultan a mí, sino a cualquiera que se les pone delante. De estas elecciones vamos a hacer también un referéndum entre la buena política y la mala educación", ha declarado el líder del Ejecutivo.

De esta forma, el socialista ha enviado un mensaje a PP y Vox: "Lo que me dicen me recuerda a la canción de Loquillo titulada 'La Mala reputación'; haga lo que haga, todo les parece mal, viene a decir. Si subimos el salario mínimo, mal; si cuidamos con 700 millones el Mar Menor, mal; si revalorizamos las pensiones, mal", ha manifestado.

Recibido al grito de "Pedro Sánchez, Murcia sí te quiere", el candidato del PSOE a la Presidencia se ha puesto la camiseta con el eslogan "La fuerza de la juventud" antes de empezar a hablar, un mensaje derivado del eslogan de campaña oficial "La fuerza de la gente".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido