La coportavoz de Adelante Andalucía desvela algunas de sus estrategias y máximas, como la importancia de la espontaneidad o tener buenos argumentos.

En la carrera electoral, los debates son cruciales y los candidatos deben prepararse minuciosamente. Teresa Rodríguez, coportavoz de Adelante Andalucía, comparte su experiencia en la preparación de debates, destacando la importancia de los argumentos bien fundamentados y la previsión de las respuestas de los oponentes. Recomienda llevar notas breves para mantener la espontaneidad y critica el uso de materiales de apoyo excesivos, como carteles. La vestimenta también juega un papel, sugiriendo que refleje los colores del partido. Más allá de lo verbal, destaca la comunicación no verbal y la actitud como elementos persuasivos. Rodríguez admite que su mayor preocupación era mantener el rigor sin perder radicalidad en sus propuestas. Además, ve los debates como una oportunidad para desafiar a la extrema derecha, subrayando la importancia de la coherencia y la investigación sobre los adversarios.

Llegan los debates en la carrera electoral hacia las elecciones y los candidatos compaginan actos de campaña con debates y, antes de cada encuentro, prepararlos. "Depende de los recursos que tenga cada organización. Cuando yo me preparaba un debate estábamos mi compañera de prensa y yo", relata Teresa Rodríguez, coportavoz de Adelante Andalucía. Y añade: "También depende de la experiencia".

Preguntada por si observa los puntos débiles que puede tener cada formación, responde con claridad: "Nosotros no". Y da algunos 'tips' de su forma de prepararse, como preparar bien los argumentos, con datos, y esperar y prever lo que pueden decir los demás. "Y sacar lo mejorcito de tu programa electoral", resume.

Otra gran cuestión es la de tener o no materiales de apoyo como papeles, gráficos o, si se quiere, adoquines. La política andalucista recomienda llevar "cuatro o cinco notas sobre cada bloque" para poder centrarse más en lo que está ocurriendo, captarlo todo y responder. "En los debates tiene un valor importantísimo la espontaneidad".

Y más allá del apoyo para el propio candidato, opina sobre el hecho de poder sacar otros enseres que mostrar a cámara. "Y prohibiría poder llevar cartelitos a los debates (...), me parecen un insulto a la inteligencia".

¿Cómo vestirse para un debate?

"Yo cogía lo que normalmente vestía. Me ponía una chaqueta verde, para representar el color de mi partido". Y añade que "es un clásico que las personas que van a debatir intenten hacer referencia a los colores". Comenta que su formación se centra mucho en las camisetas y, por ejemplo, ella llevó una del poeta Federico García Lorca en Canal Sur y un vestido que le gustaba mucho en RTVE.

La coportavoz de Adelante Andalucía intuye que las formaciones más grandes estarán mejor asesoradas, pero cree que "a veces puede jugar malas pasadas". "Recuerdo un debate en el que Moreno Bonilla (PP) y Gavira (Vox) iban vestidos iguales. Se le rompía el discurso a Moreno Bonilla de que era una cosa diferente de la extrema derecha", habla.

Menciona que, más allá de la vestimenta o lo que se diga en el debate, hay otros factores que pueden servir para convencer. Hace hincapié en la comunicación no verbal, que "dicen que representa un 60% de la comunicación", y la actitud.

Quedarse en blanco o estar nervioso: lo peor que puede pasar

La andalucista también reflexiona sobre qué es lo que más le preocupa antes de enfrentarse a un debate. En su caso, reconoce que temía "no ser lo suficientemente rigurosa" y que su objetivo era "parecer solvente sin dejar de ser fuertemente radical en las medidas que nosotros pensábamos que eran importantes".

Sin embargo, considera que cada candidato tiene sus propias adversidades. "A otras personas les puede más la pasionalidad, su preocupación será parecer tranquilos". En definitiva, resume, "depende de tus puntos débiles y fuertes".

La política andaluza también confiesa que disfruta especialmente debatiendo con representantes de la extrema derecha. Para ella, estos encuentros son una oportunidad de "quitarse de en medio a quienes intentan aparentar que son para todos los públicos. Así ponen sobre la mesa los riesgos que corremos poniendo a la extrema derecha a gobernar".

"Nosotros jugamos con la coherencia", asegura. Y explica que parte de su preparación consiste también en investigar sobre la trayectoria y la vida personal de sus contrincantes. Como ejemplos, menciona el bono térmico al que accedió Santiago Abascal o las acciones en Iberdrola que tenía Macarena Olona.

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