Los detalles No acudir a la mesa electoral es delito. Según la ley electoral, quienes no acudan sin una causa legítima se enfrentarán a una pena de prisión de tres meses a un año o a una multa de seis a 24 meses.

Más de 183.000 ciudadanos deberán participar en una mesa electoral durante los comicios generales del 29N. Es obligatorio asistir si se recibe la notificación por carta, y solo se puede excusar con una causa justificada y aceptada por la Junta Electoral, como ser mayor de 65 años, tener una discapacidad, estar embarazada de más de seis meses o tener una enfermedad. No acudir es delito, con penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses. Los miembros de la mesa recibirán una dieta de 75 euros netos y tienen derecho a una reducción retribuida de cinco horas el lunes siguiente.

Hay más de 183.000 ciudadanos que este domingo deberán formar parte de una mesa electoral en los comicios generales del 29N y muchos de ellos tienen dudas al respecto.

En primer lugar, hay que saber que es obligatorio asistir a la mesa si llega la notificación por carta. Nadie se puede negar sin una causa muy justificada que, además, tiene que haber sido aceptada por la Junta Electoral, como, por ejemplo, ser mayor de 65 años y menor de 70, tener una discapacidad declarada, estar embarazada de más de seis meses o tener una lesión o enfermedad que impida ejercer las funciones.

En este sentido, cabe destacar que no acudir a la mesa electoral es delito. Según la ley electoral, el presidente, los vocales y sus respectivos suplentes que no acudan o abandonen su puesto sin una causa legítima se enfrentarán a una pena de prisión de tres meses a un año o a una multa de seis a 24 meses.

Otra de las dudas más frecuentes es cuánto pagan a un miembro de una mesa electoral. Los presidentes y los vocales recibirán una dieta de 75 euros netos, sin retenciones, lo que suponen cinco euros más que en las elecciones generales de 2023.

Además, si alguien está este domingo en una mesa electoral, el lunes 30 de noviembre tiene derecho a una reducción retribuida de cinco horas de jornada, aunque el domingo sea su día libre.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido