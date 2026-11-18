Los detalles "Hablamos de seres humanos, no de cajas". Este es el mensaje que ha lanzado el BNG para pedir respeto a la hora de hablar de personas migrantes. Sobre todo, tras la decisión de algunos países de Europa que trasladarán a estos individuos a centros de Ruanda.

En el especial de El Objetivo: Mesa Abierta, Olalla Rodil del BNG destacó la importancia de tratar la migración con humanidad, afirmando que "hablamos de seres humanos, no de cajas". Rodil compartió su experiencia personal sobre la migración de su familia de Lugo al País Vasco en los años 60, subrayando la necesidad de una sociedad acogedora. También criticó la respuesta de la Unión Europea, acusándola de adoptar la agenda de la extrema derecha, especialmente tras la decisión de enviar migrantes a un centro en Ruanda. En el debate participaron representantes de varios partidos, excepto el Partido Popular y Vox, que declinaron asistir.

El BNG tiene muy claros sus planteamientos sobre la cuestión migratoria. Por ello, Olalla Rodil, su representante en la noche de este martes en el especial de El Objetivo: Mesa Abierta ha querido mandar un mensaje: "Hablamos de seres humanos, no de cajas". Tras ello, ha pedido que la gente no pierda el foco, pues a veces, cuando escucha a otros partidos hablar de personas migrantes, "parece que estamos colocando cajas en sitios".

Rodil ha aprovechado para contar su historia personal. Cómo su familia tuvo que dejar un pueblo de Lugo para migrar al País Vasco, en los años 60. "Necesitamos incluirnos en la sociedad, que sea verdaderamente acogedora".

Pero también le preocupa otra cuestión: la respuesta que se está dando desde la Unión Europea. El BNG cree que "la UE está asumiendo la agenda de la extrema derecha", sobre todo tras la aprobación del envío de personas migrantes a un centro de Ruanda.

"No podemos asumir esa agenda de la extrema derecha y crear esos centros, que son agujeros negros de los derechos humanos para meter debajo de la alfombra un problema que no quiero ver", ha dicho.

Este martes, los representantes de casi todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se han sentado junto a Ana Pastor para debatir en este especial de El Objetivo: Mesa Abierta.

Y decimos casi todos porque, pese a haber sido invitados, tanto el Partido Popular como Vox han renunciado a asistir. Sí han estado en la mesa José Muñoz (PSOE), Tesh Sidi (Frente Amplio), Olalla Rodil (BNG), Joseba Díez (PNV), Jacinto Morano (Podemos) y Cristina Valido (Coalición Canaria).

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