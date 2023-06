Los españoles vuelven a las urnas este 23 de julio de 2023 a las urnas apenas dos meses después de las elecciones municipales y autonómicas del 23 de julio después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya decidido adelantar los comicios. Dada la fecha, en mitad del verano, surgen varias dudas con respecto a qué puede pasar si uno está de vacaciones y le seleccionan para ser mesa electoral. Ya anunciaron que aquellos que ya tenían contratadas las vacaciones antes de la convocatoria, podrían presentarlo a la Junta electoral de Zona como excusa en el caso de ser seleccionados en el sorteo y ahora estarán expectantes ante los resultados.

Este lunes de 26 de junio se realizaron los últimos sorteos en los ayuntamientos y cada miembro recibirá una notificación por correo en los tres día posteriores al sorteo, es decir, entre el 25 de junio y el 1 de julio. La notificación podría llegar un poco más tarde, pero cabe resaltar que eso en ningún caso es eximente para no acudir.

Por otro lado, muchos se preguntan si el no recoger la notificación puede suponer que el censado pueda eximirse del cargo, pero lo cierto es que no está recogido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) como una de las justificaciones para no acudir. Por ello esto no se puede esgrimir para evitar la sanción correspondiente.

No obstante, en varios municipios, la notificación la entrega la policía en persona por correo certificado y en el caso de que no te puedan localizar, depende de cada Junta Electoral de Zona como se procede a la hora de conformar la mesa. Cada junta electoral puede decidir qué hacer y las opciones van desde pasar al siguiente de la lista, intentar notificar la mesa una segunda vez o anunciarlo en la puerta del ayuntamiento. Si hubiera muchos problemas para encontrar apoderados por las fechas complicadas, se podría recurrir a la Ley de Procedimiento Administrativo y notificar a los escogidos a través de un boletín oficial.

Además cabe resaltar que tener vacaciones o cumplir con algunas de las excusas legales recogidas en la LOREG se tendrán que presentar en la Junta Electoral de Zona de forma presencial u online a través de los procedimientos establecidos y solo se podrá justificar la ausencia tras la aprobación de la JEZ. En este sentido, cualquier persona de menos de 70 años que sepa leer y escribir y no sea candidato a las elecciones podrá ser escogido como vocal de una mesa. Mientras que los Presidentes deberán tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo Grado, o el de Graduado Escolar o otro certificado equivalente.