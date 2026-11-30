Ver detalles: Frente Amplio, Podemos, PP y UPN Frente Amplio : Se compara con los resultados obtenidos por Sumar en 2023, descontando los cinco escaños asignados a Podemos. Por tanto, Frente Amplio parte de 26 escaños . Podemos : Se comparan cinco escaños obtenidos en 2023 en confluencia con Sumar: Madrid (1) , Barcelona (1) , Murcia (1) , Las Palmas (1) y Granada (1) . PP : Se comparan los escaños de UPN y del PP , es decir, 138 escaños.

Los detalles En las últimas elecciones generales, el PP consiguió el ansiado asiento. Sin embargo, este 29N el PSOE se lo ha arrebatado.

El PSOE ha sorprendido en Melilla al obtener el 50% de los votos en las elecciones del 29N, arrebatando al Partido Popular el único diputado de la ciudad autónoma, algo que no lograba desde 1993. Los socialistas han conseguido 19.990 sufragios, mientras que el PP ha obtenido el 38% de los votos y Vox se ha situado como tercera fuerza con el 9,2%. El PP pierde así el escaño que había conseguido por poco margen en 2023 y 2019. En estas elecciones, 63.875 personas estaban convocadas para elegir un diputado y dos senadores para la decimosexta legislatura.

El PSOE ha dado la sorpresa este 29N en Melilla, donde ha conseguido el 50% de los votos, arrebatando así al Partido Popular el único diputado que le corresponde a la ciudad autónoma. Es la primera vez que el PSOE, que aumenta en 24,63 puntos respecto a los comicios generales de 2023, obtiene un escaño desde 1993.

En concreto, los socialistas han obtenido 19.990 sufragios en las elecciones generales, mientras que el PP ha recibido el 38% de los votos, lo que supone casi 11 puntos menos respecto a las ultimas elecciones, en las que que consiguieron el 49,16% de las papeletas. A este retroceso se suma también Vox con un 9,20% de los sufragios y casi siete puntos menos.

Con estos resultados, el Partido Popular ha perdido el asiento que consiguió por muy poco margen en los comicios de 2023 y también en 2019, a pesar del debacle que tuvo Partido Popular a nivel nacional.

Este domingo, 63.875 personas estaban llamadas al voto en Melilla para designar a los tres parlamentarios que la ciudad autónoma tiene en las Cortes Generales -un diputado y dos senadores- para la decimosexta legislatura. Finalmente, ese diputado será socialista.

Estos comicios se han producido en un contexto marcado por la presión migratoria y la situación de la frontera con Marruecos, una cuestión que ha condicionado buena parte del debate político en esta ciudad autónoma y en la de Ceuta durante los últimos meses.

Consulta los resultados del 29N

Puedes consultar todos los datos yde este 10 de noviembre de 2019 en el. Además, Antonio García Ferreras analiza toda la información en el