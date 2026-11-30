Ver detalles: Frente Amplio, Podemos, PP y UPN Frente Amplio : Se compara con los resultados obtenidos por Sumar en 2023, descontando los cinco escaños asignados a Podemos. Por tanto, Frente Amplio parte de 26 escaños . Podemos : Se comparan cinco escaños obtenidos en 2023 en confluencia con Sumar: Madrid (1) , Barcelona (1) , Murcia (1) , Las Palmas (1) y Granada (1) . PP : Se comparan los escaños de UPN y del PP , es decir, 138 escaños.

Los detalles En la provincia de Barcelona, la participación ha sido récord con el 78,25%. El PSC ha ganado las elecciones del 29 de noviembre con 10 diputados, aunque ha perdido tres escaños con respecto a los resultados de los últimos comicios del 23 de julio de 2023.

El PSC ha ganado las elecciones generales del 29N en Barcelona con 10 diputados, aunque ha perdido tres escaños respecto a los comicios de julio de 2023. ERC ha sido la segunda fuerza con siete diputados, seguida del PP con seis. Vox, Comuns-Front Ampli y Junts han obtenido tres escaños cada uno. La participación ha alcanzado un 77,25% en Catalunya, la más alta desde 1982. En cuanto al Senado, el PSC ha conseguido tres senadores y ERC uno. En comparación con las elecciones de 2023, el PSC ha disminuido en escaños, mientras que ERC, PP y Vox han aumentado su representación.

El PSC ha ganado las elecciones generales del 29N en Barcelona. Tras una participación histórica en toda España, pero especialmente en ciudades como la de Barcelona, el PSC ha conseguido 10 diputados, aunque ha perdido tres escaños con respecto a los resultados de los últimos comicios del 23 de julio de 2023.

ERC es la segunda fuerza política más votada al alcanzar los siete diputados y sumar tres. Le sigue el PP con seis escaños. Vox se queda en la cuarta posición con tres diputados, Comuns-Front Ampli en la quinta con otros tres escaños, los mismos que Junts en el sexto lugar.

Así, el PSC ha ganado en una demarcación en la que se reparten 32 de los 48 diputados catalanes, y en la que han crecido ERC, PP y Vox. Los socialistas catalanes se han impuesto en los grandes municipios de la provincia, como Barcelona o Badalona, la ciudad feudo por antonomasia del popular Xavier García Albiol. Pero también en L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Sabadell y Vic. Eso sí, el porcentaje de votos a los socialistas ha caído seis puntos, del 35,7% al 29,64%.

El PP se ha impuesto en Sant Cugat del Vallès, con el 22,77% de los votos y un crecimiento de cinco puntos porcentuales, en una localidad que en 2023 obtuvo la victoria el PSC y que está gobernada por Junts. Por su parte, Comuns-Front Ampli ha obtenido el 9,76% de los votos y ha ganado en el municipio de Castell de l'Areny.

Además, pese a obtener los mismos diputados, Vox ha obtenido más votos (317.260) que Comuns-Front Ampli (304.374) y Junts (275.930) en la provincia de Barcelona.

En cuanto al Senado, con el 40,35% escrutado, el PSC ha obtenido 3 senadores y ERC 1, de los 4 senadores que reparte la provincia.

Estos son los resultados del 29N en Barcelona con el 99,56% escrutado:

PSC: 10 diputados.

10 diputados. ERC: 7 diputados.

7 diputados. PP: 6 diputados.

6 diputados. Vox: 3 diputados.

3 diputados. Comuns-Front Ampli: 3 diputados.

3 diputados. Junts: 3 diputados.

29N Elecciones 29N CONGRESO

SENADO ESCRUTINIO: 99,82% Actualizado a las: 00:46 h. Cataluña Congreso

Cataluña Cataluña Congreso

Cataluña PACTÓMETRO DATOS 2023 Total escaños: 0 Mayoría absoluta: 176 escaños PP 134 escaños PSOE 116 escaños VOX 52 escaños FRENTES 13 escaños ERC 11 escaños BILDU 7 escaños JUNTS 5 escaños ADELANTE 4 escaños BNG 3 escaños PNV 3 escaños C. CANARIA 2 escaños Ver detalles: Frente Amplio, Podemos, PP y UPN Frente Amplio: Se compara con los resultados obtenidos por Sumar en 2023, descontando los cinco escaños asignados a Podemos. Por tanto, Frente Amplio parte de 26 escaños. Podemos: Se comparan cinco escaños obtenidos en 2023 en confluencia con Sumar: Madrid (1), Barcelona (1), Murcia (1), Las Palmas (1) y Granada (1). PP: Se comparan los escaños de UPN y del PP, es decir, 138 escaños. Resumen del escrutinio: Participación 77,24% 14,6 % Votos contabilizados: 4.304.721 99,82% Abstenciones: 1.267.958 22,75% Votos en blanco: 51.974 1,21% Votos nulos: 40.065 0,93%

El 29N en datos

Además, hay que resaltar la participación. La participación en las elecciones generales este domingo en Catalunya cuando se lleva un 99,28% escrutado se ha situado en el 77,25%, lo que supone 14,57 puntos más que en los anteriores comicios de 2023. En la provincia de Barcelona, la participación ha sido del 78,25%; en la de Girona, del 74,05%; en la de Tarragona, del 75,34%, y en la de Lleida, 73,17%.

Se trata de la participación más alta en Catalunya en unas elecciones generales desde 1982, cuando fue del 80,8%: las elecciones al Parlament de 2017, tras el 1-O, se superó el porcentaje del 77%, con un 79,1% de participación.

5.926.487 catalanes estaban llamados a votar (223.028 más que las generales de 2023) y 129.918 han pedido el voto por correo (un 29,1% más). Si echamos la vista atrás, si revisamos los resultados obtenidos en Barcelona por las diferentes fuerzas políticas que se presentaron en las elecciones generales del 2023, veremos cómo han cambiado las cosas.

En la provincia de Barcelona, el PSOE fue la fuerza más votada con 946.055 votos, con el 35,74% del total. Sumar obtuvo el 15,20 % de los votos, seguido del Partido Popular con el 13,74 %, ERC con el 12,33 % y Junts con el 9,68 % de los votos totales.

El PSC es el partido más votado en Catalunya con 15 diputados en las elecciones generales de este domingo (1.243.218 votos), aunque anota un descenso de 4 respecto a 2023, por delante de ERC, que logra 11 escaños (841.689 votos), 4 más que hace tres años, con el 99,01% de votos escrutados.

En tercera posición y con 9 diputados (+3) se sitúa el PP (701.308 votos), mientras que Vox también crece, al pasar de 2 a 5 escaños (460.321 votos), seguida de Junts, que pasa de 7 a 5 (426.773 votos). Con estos datos de escrutinio, Comuns-Front Ampli obtiene 3 escaños (351.220 votos), 4 menos que Sumar hace tres años.

Para este 29N, estaban llamados a las urnas cerca de 6 millones de catalanes. En concreto, 5.926.487 son las personas que tienen derecho en Cataluña para estas elecciones generales y que tienen que elegir a 48 diputados al Congreso y 16 senadores del total de 350 diputados y 266 senadores que conforman las Cortes Generales.

Son 223.028 individuos más, un 3,91% más, que en los últimos comicios generales, que se celebraron en el verano del 2023. Del total de censados este 2026, 344.356 corresponden a residentes en el extranjero y un 5.81% al censo de votantes ausentes o voto CERA, según la Delegación del Gobierno.

Si nos fijamos en el voto por correo, encontramos un descenso. Lo han solicitado 129.918 catalanes, un 48,31% menos que en 2023.

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