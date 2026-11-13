Este es el programa del BNG para las elecciones generales de 2026

"Es mucho más que un programa. Es el impulso de una agenda gallega en Madrid": así presentó Ana Pontón un decálogo de compromisos para las elecciones generales del 29 de noviembre,

'Agora con máis forza!' ('¡Ahora con más fuerza!') es el lema que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha elegido para su programa electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, cuyo objetivo es que Galicia tenga capacidad para actuar en el Estado como sujeto político, de forma libre y no condicionada, y con capacidad de determinar las decisiones que se vayan a adoptar en Madrid y que afecten a la comunidad autónoma. Esto, sostienen, que es algo que sólo puede llevar a cabo el BNG, la única fuerza que "responde exclusivamente delante del pueblo gallego y que defiende siempre sus intereses".

A más de 20 días del 29N, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, presentó un decálogo de compromisos como algo "mucho más que un programa": "Es el impulso de una agenda gallega en Madrid", señaló entonces, pidiendo incrementar el "peso político" del partido en Madrid con un "apoyo masivo al BNG". Las encuestas, en cualquier caso, ya avanzan crecimiento para el partido nacionalista gallego, que podría llegar a sumar a su escaño otro o incluso dos más. El programa electoral del BNG se estructura en 11 ejes, en torno a los que se articulan las medidas elaboradas por los cuatro cabezas de lista para el Congreso: Néstor Rego (A Coruña), Carme da Silva (Pontevedra), Olalla Rodil (Lugo) y Noa Presas (Ourense):

Más fuerza para Galicia

Derecho a una vivienda digna

Derecho a unos servicios públicos de calidad

La economía al servicio de las mayorías sociales

Infraestructuras públicas y ordenación territorial

Frente a la crisis ambiental y la emergencia climática

Lengua y cultura

Democracia y soberanía digital: infraestructuras públicas propias y derechos garantizados

Políticas para la juventud

Deportes

Galicia por la paz

En la presentación de su decálogo, Pontón explicó que esta agenda gallega consiste, en primer lugar, en ganar más fuerza en el Estado para que haya "más inversiones, mejores infraestructuras", que se defiendan los sectores productivos gallegos o "que se respete" el territorio gallego. "Porque no queremos ser una zona de sacrificio". Otro de sus objetivos es que los recursos de Galicia estén al servicio de su desarrollo económico y que, a su vez, la economía esté al servicio de la sociedad "y no al revés". Rego, que está detrás de las medidas económicas, defiende una "reindustrialización racional" y una "fiscalidad más justa", con la que pague más quien más tiene. Reclama también una transición hecha con justicia social y apostar por una alternativa racional de producción energética, impulsando una tarifa eléctrica gallega y transfiriendo a Galicia las competencias en materia energética.

En materia ferroviaria, el BNG exige implantar de manera efectiva y "sin más demoras" un servicio de trenes de proximidad en las principales áreas urbanas gallegas, convertir la AP-9 en una autopista "gallega, pública y libre de peajes" y realizar una auditoría independiente de la red ferroviaria para verificar su seguridad. La formación también apuesta por una vivienda digna, cuestión que ha provocado multitudinarias protestas en todo el país (y una huelga general), que Pontón materializa en un salario decente, una casa y servicios públicos de calidad. A este respecto, el BNG propone topar los precios de los alquileres, la renovación automática de los contratos, prohibir los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad y destinar el 3% de los presupuestos a la creación de un parque público de alquiler permanente.

En cuestiones laborales demandan incrementar el salario mínimo interprofesional y las pensiones mínimas hasta situarlos en el 60% del salario medio, restablecer la edad ordinaria de jubilación a los 65 años y avanzar hacia la jornada laboral de 35 horas semanales sin reducción salarial. Además, la líder del BNG ha realizado una defensa "muy clara" de la paz, la democracia y los derechos, el eje que cierra el decálogo de los nacionalistas. "No llega con decir 'no' a la guerra. La coherencia dice que, si decimos que 'no' a la guerra, hay que frenar el desorbitado gasto militar".

Presas, encargada de presentar las medidas en materia de igualdad, ha trasladado el compromiso del BNG para ser el "dique de contención contra la epidemia ultra" y una voz firme en favor de los derechos y libertades. Entre otros, ha propuesto acabar con la privatización de los recursos que atienden a las víctimas de la violencia de género, blindando por ley que estos no se puedan poner "en manos privadas". La cabeza de lista por Ourense, por su parte, se ha puesto a ella y a Rodil como ejemplo de una generación que se hizo "adulta" mientras se le decía que vivía "por encima de sus posibilidades". "Tenemos muy claro que no nos vale ni volver atrás con la derecha más ultra ni tampoco nos vale conformarnos con lo de siempre".

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