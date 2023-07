Esquerra, Junts y EH Bildu podrían ser clave para la formación del próximo Gobierno tras las elecciones generales del 23J, ya que las dos primeras formaciones han conseguido siete escaños este domingo, y la tercera seis. Pero, ¿podría llegar a haber ministros de estos partidos? La periodista Marta García Aller ha señalado en Al Rojo Vivo que "no sería del todo inverosímil tener ministros de ERC o Bildu". "No sería descartable que, en lugar, de cesiones, pidiesen ministerios, al igual que no lo descartábamos con Vox", ha manifestado García Aller.

Sin embargo, la periodista María Llapart no ve esa hipótesis con Junts per Catalunya "porque para ellos va a ser mancharse demasiado con un partido como el PSOE, que, según dicen, 'solo piensa en España y no tiene ningún interés en Cataluña'". "Esto es lo que va decir siempre Junts. Hemos escuchado a Miriam Nogueras durante cuatro años renegar absolutamente de todo lo que ha hecho el Gobierno y, mucho más, de lo que ha intentado hablar el Gobierno con ERC", ha subrayado Llapart, al tiempo que ha destacado que "ellos quieren poner el referéndum de independencia encima de la mesa para poder hacer a Sánchez presidente".