¿Por qué es importante? La relación entre el presidente del Gobierno y el líder del PP es inexistente desde hace tiempo. Feijóo llegó a confesar que ni siquiera tiene el teléfono de Sánchez. En público, tanto en las sesiones de control como en las entrevistas, han dejado claro que mucha simpatía no se tienen.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no han mantenido una conversación a solas en más de 600 días, y el líder del PP ni siquiera tiene el teléfono del presidente del Gobierno. Aunque ambos afirman que España "necesita acuerdos", su relación no ha prosperado desde que Feijóo asumió la presidencia del PP. En 2023, Feijóo aceptó reunirse con Sánchez en La Moncloa, pero Sánchez enfatizó la necesidad de un "diálogo" genuino. Sánchez ha lamentado la dificultad de alcanzar acuerdos con el PP, mientras que Feijóo cree que los pactos llegarán con un PP renovado y otro PSOE.

Han pasado más de 600 días desde la última vez que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hablaron a solas. Casi dos años después de ese apretón de manos, el líder del PP confiesa que ni siquiera tiene el teléfono del presidente del Gobierno. Este jueves debatirán ante la atenta mirada de millones de españoles cuando ya les cuesta debatir en el Congreso de los Diputados.

Pese a que ambos coinciden en decir que España "necesita acuerdos", la realidad es que su relación no ha cuajado en ningún momento desde la llegada de Feijóo a la presidencia del PP. En 2023, Feijóo aceptó verse con Sánchez en La Moncloa y Sánchez recalcó que ambos podrían tener "diálogo cuando quiera y como quiera", aunque apostilló: "Pero diálogo, no berrinche".

Más tarde, Sánchez lamentaba que los acuerdos fuesen "prácticamente imposibles con el PP" y Feijóo, por su parte, cree que los pactos de Estado "llegarán con este PP y otro PSOE".

Costó que Sánchez atendiera a Feijóo en la ronda de contactos para la investidura y que se vieran una vez Sánchez era presidente. Finalmente se vieron en el Congreso, en uno de los seis encuentros que se han producido en los últimos cinco años. En la actual legislatura, solo se han visto en ocasiones a solas.

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