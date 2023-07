La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha asegurado que es Pedro Sánchez quien tiene la responsabilidad de negociar su investidura con Junts, pues es "quien se juega algo". También pone sobre el PSOE la responsabilidad de llegar a una repetición electoral.

"Tiene una responsabilidad y sabrá perfectamente cómo ejercerla, no con palomas mensajeras", ha dicho Borràs en una entrevista en 'Vilaweb'. Se pronuncia así sobre las negociaciones que han de iniciarse en el marco de la búsqueda de apoyos para reeditar el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, para el que será necesario una abstención de los independentistas de Junts y el apoyo de ERC.

La líder de Junts ha vuelto a decir que el referéndum y la amnistía tienen que estar sobre la mesas de negociación, "que no mesa diálogo". Además, Borrás ha dejado claro que no les da miedo ir a una repetición electoral. A su juicio, Junts no tiene nada que perder y sí Pedro Sánchez, que es, "quien tiene que estar nervioso".

Aunque en el PSOE quieren llevar estas negociaciones con total discreción, Pedro Sánchez ha confiado en los ministros María Jesús Montero y Félix Bolañoslas conversaciones con los partidos catalanes. También Sumar ha designado a una persona, Jaume Asens, para este trabajo.

Como un primer paso, los socialistas han confirmado que tratarán de hacer posible que Junts y ERC tengan grupo propio en el Congreso de los Diputados. Laura Borràs cree que esto es "anecdótico".

También considera Borràs que una posible propuesta del PSOE que se base en el traspaso de Rodalies y la mejora del sistema de financiación sería "insultar a la inteligencia de la gente". "¿Pretenden que nos sentemos a negociar para que nos den algo que ya nos pertenece? Entonces significa que no saben lo que significa negociación", ha sostenido. Con todo, asegura que no delimitan "ningún marco de las negociaciones".