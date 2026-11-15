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La casa de los debates

laSexta se vuelca en la campaña electoral con una programación especial de cara al 29N y el compromiso del análisis más exhaustivo

Como es habitual, laSexta se vuelca en la campaña. Al primer debate electoral --que ya tuvo un gran seguimiento-- se le suman diferentes citas en nuestra programación de lunes a domingo que no se pueden perder.

Inés García en el especial de ARV
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Desde este fin de semana ya habrán notado que laSexta ha arrancado su programación especial con la mirada puesta en las elecciones generales 29 de noviembre, algo que ya vimos en este canal con el primer debate electoral de la campaña.

En estas dos semanas, veremos ideas, medidas y apostaremos por el diálogo plural, como hará Ana Pastor los martes y jueves en El Objetivo. "Ofrecemos a los partidos que vengan a laSexta a debatir en El Objetivo y también en laSexta Xplica con José Yélamo", señala la periodista.

Así, tendremos la puerta abierta para todos los partidos, con el compromiso del análisis más exhaustivo, ya que esta es la casa de los debates. En este sentido, Yélamo subraya que en laSexta Xplica han "reservado alguna de las noches clave de la campaña para estar presente y ofrecer, como siempre, el mejor análisis en al mesa más plural de la televisión".

Sin embargo, ese es solo el aperitivo electoral, ya que la actualidad política no para, y en laSexta tampoco lo hace el fin de semana con el especial Al Rojo Vivo en campaña. "Vamos a estar muy pendientes de todo los movimientos, todas las paradas que hagan todos los partidos políticos", expresa Inés García, su presentadora.

El objetivo de toda esta programación especial es ofrecer las informaciones y las actualizaciones más certeras de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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