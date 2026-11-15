Ayuso defiende al alcalde de Móstoles, imputado por acoso sexual y laboral, y habla de "justicia de autor" y de "técnicas chavistas"

¿Qué ha dicho? La presidenta madrileña habla de una campaña de "acoso, mentira y desprestigio", apuntando al Gobierno central y a "esa justicia por la que te señalan y ya eres culpable".

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido a Manuel Bautista, alcalde de Móstoles imputado por acoso sexual y laboral, durante un mitin. Ayuso ha criticado al Gobierno central y ha mencionado una "justicia de autor", expresando su confianza en que Bautista obtendrá "mayoría absoluta" en 2027, a pesar del "acoso y desprestigio" al que, según ella, ha sido sometido. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir el caso del borrado de emails del Ayuntamiento de Móstoles, revocando un archivo de 2025, tras admitir el recurso del gabinete jurídico de la exedil denunciante.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha aprovechado un mitin para defender a Manuel Bautista, alcalde de Móstoles imputado por acoso sexual y laboral a una exedil. La 'popular', ante esto, ha apuntado al Gobierno central y habla de una "justicia de autor".

En sus palabras, Ayuso se ha mostrado además convencida de que el primer edil obtendrá "mayoría absoluta" en las municipales de 2027 a pesar del "acoso, la mentira y el desprestigio" al que dice ha sido sometido.

"Yo sé que la mafia ha llamado a tu puerta", ha afirmado Ayuso, criticando "esa justicia por la que te señalan y ya eres culpable", calificando todo de "técnicas chavistas".

Ayuso, además, ha afirmado que Bautista está "haciendo las cosas bien" y gestionando "con rigor en base a su programa".

Confianza total de Ayuso

Bautista, imputado por acoso sexual y laboral a su antigua teniente de alcalde, tiene la total confianza de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así lo aseguraron en su día fuentes a laSexta y así lo ha expresado la propia Ayuso en el mitin celebrado en Móstoles.

La Audiencia Provincial de Madrid, por su parte, ha ordenado reabrir el caso del borrado de emails del Ayuntamiento de Móstoles para saber quién fue la persona que eliminó los correos de la cuenta oficial de la Comunidad de Madrid de la exconcejala denunciante.

En el auto, al que tuvo acceso laSexta, la Audiencia revoca el texto de archivo de 2025 al admitirse el recurso del gabinete jurídico que defiende a la exedil denunciante.

Según la denuncia, al entrar a formar parte del equipo de Bautista, él intentó que la relación laboral fuera más allá y, ante la negativa, comenzó el acoso en el trabajo.

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