Fernando Garea analiza la promesa de Feijóo en el debate de que dimitirá si pierde las elecciones. Asegura que es "la última bala" del líder del PP y que "todo el mundo da por hecho que si no consigue gobernar se irá".

Durante el debate a cuatro, Alberto Núñez Feijóo aseguraba que si pierde las elecciones dimitiría, dejaría su acta de diputado y renunciaría al aforamiento y reclamaba a Pedro Sánchez que se comprometiera a hacer lo mismo.

Fernando Garea considera que esto es "una obviedad enorme": "No es que Feijóo deje la política si no puede completar una mayoría, es que la política le habrá dejado a él", afirma el periodista, para el que estas elecciones son la "ultima bala" para el líder del PP.

Garea cree que "todo el mundo da por hecho que si no consigue gobernar se irá", entre otras cosas porque se planteará que si con todo lo que ha ocurrido alrededor de Pedro Sánchez y el PSOE, "si no conseguimos sacarlo de Moncloa, qué demonios vamos a hacer".

Respecto a su proposición a Sánchez, Garea sostiene que es "un poco absurda": "¿Qué pretende, que alguien en un debate diga: 'Es posible que yo pierda las elecciones y por eso me iré'?", señala.

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