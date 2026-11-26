Los detalles El candidato del PP ha propuesto que el que no consiga llegar a la Moncloa tras las elecciones del 29N se comprometa a "asumir la responsabilidad de dimitir después de las elecciones", a "dejar el acta de diputado" y a "renunciar al aforamiento".

En un debate a cuatro celebrado el 26 de noviembre, Pedro Sánchez cuestionó a Alberto Núñez Feijóo sobre si reconocerá los resultados electorales del 29N, criticando al PP y Vox por cuestionar el sistema electoral. Feijóo eludió hablar de corrupción y afirmó que el PP presidirá el Gobierno, proponiendo que quien no llegue a la Moncloa, él o Sánchez, dimita, deje el acta de diputado y renuncie al aforamiento. Feijóo se comprometió a cumplir estas medidas y desafió a Sánchez a hacer lo mismo. El debate incluyó también a Ada Colau y Santiago Abascal, previo a las elecciones.

"¿Va a reconocer los resultados electorales el próximo 29N?". Esta es la pregunta que le ha lanzado Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo tras afear que tanto el PP como Vox hayan puesto en cuestión el sistema electoral de España.

"Entiendo que no quiere hablar usted de corrupción. Lo comprendo perfectamente, Señor Sánchez", ha respondido el candidato del Partido Popular que, además, se ha atrevido a subir la apuesta, tal y como ha dicho.

Porque Feijóo ha dicho que el PP va a presidir el Gobierno de España. Y es más, ha propuesto que el que no consiga llegar a la Moncloa, él o Sánchez, se comprometa a cumplir tres medidas: "asumir la responsabilidad de dimitir después de las elecciones". "Dos, de dejar el acta de diputado y, tres, de renunciar al aforamiento".

Según Feijóo, él mismo se compromete a aplicarse estos tres puntos. "¿Usted va a dimitir y va a dejar el aforamiento o sí o no? Yo sí", ha asegurado.

Este jueves 26 de noviembre se han enfrentado en un debate a cuatro Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Ada Colau (Frente Amplio) y Santiago Abascal (Vox). El último antes de que los ciudadanos tengan que acudir a las urnas para las elecciones de este 29N.

*Vuelve a ver completo el debate a cuatro en Atresplayer.

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