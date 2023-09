El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha analizado en una entrevista en Onda Cero la situación actual política. "Estamos poniendo en riesgo los cimientos de la convivencia. Hay demasiada confusión", comienza después de reconocer que en estas últimas elecciones le ha costado más votar al PSOE. "¿Ha encontrado algún país de nuestro entorno que no sea plural y diverso?", se pregunta González al hablar de los juegos de palabras utilizados en los últimos tiempos políticos, sobre todo en relación con las aspiraciones independentistas en Cataluña.

Y ha sido tajante al decir que "en la Constitución no caben ni la amnistía ni la autodeterminación", las dos medidas que en principio exigirían ERC y Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. "Si el presidente del Gobierno dice que todo se hará en el marco de la Constitución, yo digo: claro, pero a partir de ahí yo digo que en la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación", ha dicho González.

"Tengo la sensación de que no cuidamos los cimientos. Los cimientos en los que se fundamenta la convivencia democrática llevan cierto tiempo siendo atacados", ha advertido el expresidente. Sobre la investidura y los pactos, cree Felipe González que "el bloquismo enfrentando no va a dar respuesta a ninguna de grandes reformas que necesita este país. Yo creo, por ejemplo, que hay que reformar el Senado y se necesita una mayoría que no se corresponde con los bloques", ha explicado.

También se ha mostrado contundente en su crítica al líder del PP en un momento de su entrevista en el que ha acusado a Feijóo de no ser claro en su postura con la ultraderecha. González ha afeado el secretismo del pacto entre la derecha y la extrema derecha para dar el gobierno de Murcia a López Miras y ha criticado que Feijóo no se ha pronunciado aún sobre muchos de los postulados de Vox.