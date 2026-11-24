El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el president de la Generalitat y presidente regional del partido, Juanfran Pérez Llorca (i), saludan a su llegada al mitin celebrado este sábado en la Plaza de Toros de Valencia.

¿Qué ha dicho? El líder del PP asegura que le preocupa que haya "urnas de cartón en los consulados ante posibles ciudadanos que no cumplen la ley de nacionalidad y el derecho a voto". "Esto no había pasado nunca en nuestro país", afirma.

Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, ha expresado su preocupación por la limpieza electoral en España, criticando la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista en 'Onda Cero', Feijóo señaló que la Junta Electoral Central tuvo que intervenir para evitar que ciudadanos sin derecho a voto pudieran participar en las elecciones, lo que considera un hecho preocupante. Además, instó a concentrar el voto para formar un gobierno fuerte y propiciar un cambio. Aunque evitó confrontar con Vox, subrayó la importancia de seguir trabajando para convencer a los indecisos en esta recta final de campaña.

El candidato del PP a las elecciones generales que se celebran este domingo, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en una entrevista en 'Onda Cero' que "Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos bastante contradictorios". "Me provoca inquietud que en mi país haya urnas de cartón en los consulados ante posibles ciudadanos a los que se les otorgó la nacionalidad, pero que no cumplen la ley en base a la cual se les otorga la nacionalidad y el derecho a voto. Esto no había pasado nunca en nuestro país", ha comentado.

"La Junta Electoral Central sabe muy bien, porque ha mandado parar, que el Gobierno intentó que muchos ciudadanos pudieran votar sin tener derecho a voto. Eso es un hecho constatable. Por tanto, no hago ninguna crítica al respecto, hago una crónica de lo que han sido estos estertores del sanchismo, que me parece muy, muy preocupante", afirma.

Feijóo ha sido preguntado por si tiene alguna preocupación respecto de la limpieza de estas elecciones, después de que el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, haya afirmado minutos antes que PP y Vox no aceptarán el resultado que salga de las urnas el próximo domingo si no suman mayoría absoluta y no pueden gobernar. "Me sorprende mucho que el presidente del Gobierno esté diciendo este tipo de cosas", ha dicho Feijóo.

Pide "concentrar" el voto

Feijóo pide "concentrar" el voto para que pueda conformarse "un gobierno fuerte", así como para "producir un cambio". "Todos aquellos que quieran un cambio sabrán a quién quieren votar", ha agregado el líder del PP.

Al ser preguntado por las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, denunciando las apelaciones al voto útil de dirigentes del PP y alertando de que no se pueden repetir las equivocaciones del 2023, Feijóo ha señalado que él no va a entrar "en ningún tipo de planteamiento con otros partidos".

El líder del PP ha señalado que hay que seguir trabajando en esta recta final de campaña para convencer a más ciudadanos, ya que están "los que dudan de ir a votar o no" y hay "otro colectivo importante que son los indecisos, los que no tienen claro a quién van a votar". "La campaña no ha finalizado en ningún caso. Estamos viendo la meta, pero todavía hay muchas vueltas para llegar a la meta", ha apostillado.

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