Los detalles Desde el PP han señalado que Feijóo afronta este debate "con tranquilidad, pero sin caer en la autocomplacencia", señalando que irá "a convencer" y a exigirle a Sánchez que responda a las preguntas que no contestó durante el cara a cara.

Los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), se preparan para un debate a cuatro antes de las elecciones generales. Feijóo, del PP, mantendrá la misma estrategia que en su anterior enfrentamiento con Sánchez, enfocándose en cuestionar al presidente sobre temas pendientes y evitando confrontar directamente con Abascal, líder de Vox. Abascal, por su parte, llevará al debate las preocupaciones reales de los españoles, centrándose en problemas como la dificultad económica de las familias. Ambos candidatos buscan convencer a los indecisos y destacar sus respectivas agendas políticas.

Los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), se enfrentan a un debate a cuatro cuando quedan pocos días para que se celebren las elecciones generales.

Alberto Núñez Feijóo, a quien le acompañará el mismo equipo que en el cara a cara con el socialista, tiene claro que mantendrá la misma estrategia que siguió durante su encuentro con Sánchez, y es que no le convencieron las respuestas que el presidente del Gobierno le dio.

De esta forma, desde el partido, han señalado que volverá a preguntarle "quién le pagó las primarias". Asimismo, han resaltado que el candidato 'popular' "no saldrá a empatar". "El presidente del PP irá a convencer. Le exigirá a Sánchez que responda al resto de preguntas que no contestó entonces. A ver si esta vez se atreve", han agregado.

Este será, además, el primer debate de Feijóo con el líder Vox ya que este no acudió al de 2023. Sin embargo, han dejado claro que no se centrará en confrontar con él, poniendo el foco en el candidato socialista. "No atacará a Abascal y se centrará en Sánchez para convencer a los indecisos", han aclarado.

Fuentes del PP han trasladado a laSexta que Feijóo afronta el debate "con tranquilidad, pero sin caer en la autocomplacencia". "Quien se la juega no es solo Sánchez, sino también la extrema izquierda que está siendo fagocitada. Ada Colau se la juega para salvar los muebles", ha dicho.

Abascal llevará al debate a cuatro "las preocupaciones de los españoles"

Por su parte, desde Vox han destacado que Santiago Abasacal prepara el debate con su equipo habitual, en el que se encuentran, entre otros, Kiko Méndez Monasterio y Álvaro Zancajo.

Abascal pondrá sobre la mesa los "problemas reales" de los españoles tras estar durante la precampaña y la campaña de las elecciones del 29 de noviembre hablando con ellos y escuchando cuáles son sus problemas.

El partido ha indicado que, desde que se convocaron las elecciones, el líder de Vox está recorriendo España y "escuchando mucho", tanto en pueblos pequeños como en ciudades grandes. En estos viajes, apuntaron, Abascal se ha dedicado a escuchar a "la España real" y "los problemas e inquietudes reales" de la gente.

Precisamente, esto es en lo que se quiere centrar durante el debate electoral de este jueves, un debate que está preparando "con tranquilidad, estudiando y escuchando".

De hecho, en declaraciones ante los medios en Segovia, Abascal lamentó que en esta campaña "se ha hablado mucho de bailecitos, de besitos, de camisetas, de portadas en Lecturas", pero "muy poco" de "lo que le pasa a la gente en las calles, de la dificultad de las familias "para llegar a final de mes", por lo que él aprovechará el debate para hablar de ello.

Respecto al cara a cara que hubo la semana pasada entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, Abascal señaló que en el mismo faltaron mensajes como "la prioridad nacional, la desregulación y la remigración", los ejes centrales de la campaña y el programa de Vox, así que este jueves no dudará en explicar estos conceptos.

Asimismo, se espera que Abascal aproveche para confrontar especialmente con Pedro Sánchez y su Gobierno "corrupto". En cuanto a Feijóo, se espera que no confronte con él, aunque desde Vox han reconocido que "alguna pullita habrá" contra el líder del PP.

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