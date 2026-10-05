Una familia de Asia se 'cuela' en la campaña del PP que celebra el adelanto electoral: "La IA es lo que tiene"

En el vídeo del PP con el lema 'Por fin' se colaba una imagen de una familia asiática que, además, vive en algún país de Asia, ya que los precios están en una moneda extranjera. Ramoncín e Iñaki López ironizan sobre ello.

Alberto Núñez Feijóo tardaba 22 segundos después del anuncio de elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez para poner en marcha la maquinaria electoral del Partido Popular.

Lo hacía con un tuit acompañado de un vídeo con el Himno de la Alegría de Beethoven y el lema 'Por fin'. Sin embargo, en el vídeo se les 'colaba' una familia asiática que, de hecho, vive en Asia.

Así lo muestra el zoom de la imagen, donde se puede ver en un establecimiento cercano los precios de los productos en una moneda extranjera.

"A veces compramos las imágenes para hacer corriendo los vídeos y no nos damos cuenta", comenta Iñaki López, a lo que Ramoncín añade: "La IA es lo que tiene". "Luego el problema es el voto por correo, eso es lo que no nos podemos creer. Estos vídeos en cambio...", zanja el presentador.

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