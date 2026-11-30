¿Qué han dicho? Así, han agregado que "hoy no es el día de tomar decisiones", pues están muy "tocados" con los resultados de las elecciones. Además, han apuntado a que será el mismo Sánchez quien "tendrá que decidir qué quiere hacer".

El futuro de Pedro Sánchez, presidente saliente del Gobierno, es incierto tras el revés electoral del 29 de noviembre, donde el PSOE obtuvo 116 escaños, cinco menos que en 2023. Sin posibilidad de sumar con Frente Amplio, que logró 13 escaños, el PP y Vox han conseguido una mayoría absoluta. Sánchez ha declarado que el PSOE ejercerá una oposición con sentido de Estado y lealtad institucional, defendiendo los derechos conquistados. Sin embargo, fuentes cercanas indican que podría considerar dejar su cargo. El partido ha convocado una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal para discutir los próximos pasos.

Si bien sus intenciones de ejercer la oposición indican que abre la puerta a seguir al frente del PSOE, lo cierto es que el futuro del presidente del Gobierno saliente, Pedro Sánchez, es bastante incierto tras el batacazo electoral de este domingo 29 de noviembre. El PSOE solo ha conseguido 116 escaños, cinco menos que en 2023, aunque a diferencia de entonces se ha quedado sin posibilidad de sumar con Frente Amplio y el PP y Vox han arrasado con uno holgada mayoría absoluta entre ambos.

Tras estos resultados, Sánchez ha dicho en su comparecencia que ejercerán "la oposición con sentido de Estados y con lealtad institucional", así como que seguirán "defendiendo los derechos que han conquistado" frente a la victoria de la derecha y la ultraderecha. Pese a estas palabras, desde su entorno han señalado a laSexta que "hay sensación de que quiere irse" tras la debacle electoral.

Así, estas fuentes han agregado que "hoy no es el día de tomar decisiones", pues están muy "tocados" con los resultados de las elecciones. Además, han apuntado a que será "él mismo" quien "tendrá que decidir qué quiere hacer". En el supuesto caso de que se marche, habrá que ver "cómo hacer la sucesión", ya que están las "elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina".

De esta forma, la decisión aún no está tomada, pero el partido ya ha convocado una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) en la sede de Ferraz a las 11:00 de la mañana de este lunes, que presidirá el propio Sánchez.

El partido socialista se ha hecho con 116 escaños, cinco menos que en las anteriores elecciones celebradas en 2023. No ha ganado, como indicaban todas las encuestas, y también como todo apuntaba los datos no les han dado para sumar con Frente Amplio, que ha conseguido 13 escaños. Mientras, el PP y Vox han sumado con holgura la mayoría absoluta, por lo que se prevé que lleguen a un acuerdo para un futuro Gobierno con ambas formaciones.

29N Elecciones 29N CONGRESO

SENADO ESCRUTINIO: 99,84% Actualizado a las: 00:46 h. Congreso Congreso PACTÓMETRO DATOS 2023 Total escaños: 0 Mayoría absoluta: 176 escaños PP 134 escaños PSOE 116 escaños VOX 52 escaños FRENTES 13 escaños ERC 11 escaños BILDU 7 escaños JUNTS 5 escaños ADELANTE 4 escaños BNG 3 escaños PNV 3 escaños C. CANARIA 2 escaños Ver detalles: Frente Amplio, Podemos, PP y UPN Frente Amplio: Se compara con los resultados obtenidos por Sumar en 2023, descontando los cinco escaños asignados a Podemos. Por tanto, Frente Amplio parte de 26 escaños. Podemos: Se comparan cinco escaños obtenidos en 2023 en confluencia con Sumar: Madrid (1), Barcelona (1), Murcia (1), Las Palmas (1) y Granada (1). PP: Se comparan los escaños de UPN y del PP, es decir, 138 escaños. Resumen del escrutinio: Participación 79,52% 12,9 % Votos contabilizados: 28.551.198 99,84% Abstenciones: 7.351.043 20,47% Votos en blanco: 358.769 1,27% Votos nulos: 302.798 1,06%

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