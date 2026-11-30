Ver detalles: Frente Amplio, Podemos, PP y UPN Frente Amplio : Se compara con los resultados obtenidos por Sumar en 2023, descontando los cinco escaños asignados a Podemos. Por tanto, Frente Amplio parte de 26 escaños . Podemos : Se comparan cinco escaños obtenidos en 2023 en confluencia con Sumar: Madrid (1) , Barcelona (1) , Murcia (1) , Las Palmas (1) y Granada (1) . PP : Se comparan los escaños de UPN y del PP , es decir, 138 escaños.

El PP se impone con el 39% de los votos, pero pierde un escaño respecto a 2023.

El PP se impone en las elecciones generales en la provincia de Almería con dos escaños y el 39,01% de los votos. El PSOE queda en segunda posición, también con dos diputados, tras conseguir el 27,53% de las papeletas. Vox iguala la representación de ambas formaciones y logra otros dos escaños, con el 26,06% de los apoyos.

De esta forma, los tres partidos se reparten los seis diputados que corresponden a la provincia. El PP pierde un escaño respecto a las elecciones generales de 2023, mientras que el PSOE mantiene sus dos representantes y Vox gana uno.

La participación en Almería en las elecciones generales de 2026 alcanza el 77,87%, con un total de 378.290 votantes. Esto supone una subida de 15 puntos respecto a los comicios de 2023, cuando la participación se situó en el 62,85%. La abstención, por su parte, cae hasta el 22,12%, frente al 37,14% registrado en las anteriores elecciones.

Almería se tiñe de azul y en cuatro municipios gana Vox

Los populares consiguen también la primera posición en los municipios almerienses. En la capital, se imponen con un 40,38% de los apoyos, seguido del 29,47% del PSOE . Reciben un resultado similar en Roquetas de Mar, donde el PP obtiene el 40,14% de los votos, seguido de casi un 20% de Vox.

En El Ejido, el PP alcanza el 39,02% de las papeletas. Mientras, Vox se sitúa en segunda posición, con el 32,37% de los apoyos, mientras que los socialistas consiguen el 21,60%.

La victoria popular se repite en Níjar, donde el PP obtiene el 39,95% de los votos, seguido de Vox, con el 29,31%, y del PSOE, con el 25,82%. También en Adra los populares son la fuerza más votada, con el 37,46% de los apoyos ante un Vox que consigue el 33,14% y un PSOE con el 23,14%.

Mientras, Vox se impone en Viator, Rioja, Suflí, Vícar y Balanegra. El PSOE gana en municipios como Gérgal, Nacimiento o Serón.

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