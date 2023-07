El candidato del Partido Popular parece tener claro que se presentará a una investidurapese a no tener mayoría absoluta, no sumar con Vox y no tener, de momento, los apoyos que se necesitanpara poder formar Gobierno. Y en ese intento por buscar aliados, incluso con la pretensión de gobernar en solitario con sus escasos 136 escaños, Alberto Núñez Feijóo apela al PSOE y dice que los que han ganado las elecciones son "dos partidos de Estado". Unas declaraciones que llegan después de una campaña repleta de ataques contra el partido de Pedro Sánchez.

Feijóo tiene previstocontactar con el PSOE "en los primeros días de agosto", aunque los socialistas no han dejado de repetir que ahora la prioridad es constituir las Cortes Generales, algo que ocurrirá el 17 de agosto.

En el PSOE no tienen prisa por iniciar las conversaciones, aunque en ningún momento hablan de hacerlo con el PP, y creen que es importante que cada partido digiera sus resultados antes de iniciar la búsqueda de apoyos para formar un Gobierno progresistajunto a Sumar.

Como ya hiciera en campaña, ofreciendo a Sánchez en el 'cara a cara' de Atresmedia una suerte de contrato para comprometerse a dejar gobernar a la lista más votada, Feijóo vuelve a mirar al PSOE para que le deje gobernar. Ya apeló entonces a "todos los barones socialistas", pensando que podrían presionar para que esto ocurra. Dice incluso que "aunque le moleste a Vox", iniciará primero contactos con los socialistas antes que con nadie, tratando de desvincularse de la extrema derecha.

Pero en el PSOE han ido rechazando estas 'ofertas'. No solo porque tras las elecciones autonómicas y municipales se han formado muchos gobiernos del PP o del PP con Vox en lugares donde la mayoría en las urnas la tenían los socialistas.

La campaña para este 23J del PP ha estado centrada en los ataques directos a Pedro Sánchez y al partido en su conjunto, tildándole de haber "engañado a la ciudadanía", acusando al presidente del Gobierno de "utilizar de forma torticera las instituciones", defendiendo que el PSOE "ha debilitado más al Estado que los independentistas". Hechos como el de decir que el de coalición es un "Gobierno ilegitimo", no condenar el eslogan "que te vote Txapote" o repetir como un mantra que va "derogar el sanchismo" no van a ayudar ahora a Feijóo a la hora de pedir la abstención de los socialistas.

Tampoco ayuda esta postura a Feijóo dentro de su partido, donde voces como la de Esperanza Aguirre le afean que dijera que "que prefería al PSOE" antes que al partido de Santiago Abascal.