El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que al "primer partido al que llamará si gana las elecciones es al PSOE aunque le moleste a Vox". El 'popular' está intentado distanciarse de la formación de Santiago Abascal, apuntando que su formación tiene "criterios distintos en cuanto a pactos" ya que no es el mismo en las generales que en las municipales y autonómicas.

Feijóo lo lleva haciendo toda esta recta final de la campaña, y ha insistido en ello en una entrevista la noche de este jueves en La Brújula, el programa de Onda Cero. En la entrevista, el candidato del PP ha justificado su ausencia al debate a tres de RTVE y lo ha tildado de "poco ilusionante" y un "semidebate". También ha asegurado que, pese a no haber estado presente, han hablado mucho de él y, además, ha opinado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le tenía que haber mencionado.

Por otro lado, ha negado que haya dos bloques enfrentados tal como han apuntado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el debate: "No es PP-Vox y PSOE-Sumar, porque a estos no les da para gobernar". Y llegado este punto, Feijóo ha vuelto a insistir en que gobierne la lista más votada y cree que el país debería regirse por esa regla.

"Sánchez ha dicho que va a ganar las elecciones en una entrevista en Al Rojo Vivo, ¿cuál es el problema entonces?", ha aseverado el 'popular'. Después, ha seguido reiterando que el PSOE "debería facilitar la investidura del PP", pero "si amenaza con nuevas elecciones", se verá en "la obligación de formar Gobierno".

A renglón seguido, ha afirmado que llamará primero al PSOE si gana las elecciones, pero no con mayoría absoluta. "El primer partido al que llamaré, si los españoles me conceden una victoria electoral, no tenga usted dudas de que es al PSOE. Le moleste o no le moleste a Vox. En caso de que el PSOE falle, hablaré con Vox le moleste o no le moleste al PSOE", ha prometido.

Dos criterios para gobernar

Con esto, Fejóo busca marcar una distancia con el partido de ultraderecha que no ha tenido tras las elecciones municipales y autonómicas del 28M y lo ha justificado diciendo que tiene dos criterios distintos. "Este es mi criterio de pactos para las elecciones municipales, pero no las nacionales. Si yo necesito el sí de Vox, porque la izquierda tiene más votos que yo, lo lógico es que lo pueda incorporar a mi gobierno. Si no lo necesito, lo único que le pido es que se abstenga y no permita que siga el sanchismo", ha asegurado el 'popular'.

Sobre estos pactos con Vox, ha dicho que "no va a aceptar la trampa de que el señor Feijóo quiere pactar con Vox porque es falso". "PSOE y Vox han votado juntos en Cantabria y en Murcia, y el PP y Vox en Extremadura y Comunidad Valenciana. Estamos empatados", ha sentenciado.