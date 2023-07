Pese a la negativa frontal del PNV a facilitar su investidura, Alberto Núñez Feijóo no renuncia a intentar gobernar. El líder del PP asegura que hablará en "las próximas semanas con PSOE y Vox", pero Moncloa niega contactos y asegura que de momento no hay ninguna reunión prevista con Pedro Sánchez.

"Mi obligación es hablar con los grupos", ha insistido no obstante Feijóo este martes desde Santiago, donde ha señalado que "la misma noche electoral" Sánchez le "propuso empezar a hablar después del recuento del voto CERA". "Por tanto, entiendo yo que en los primeros días de agosto, una vez finalizado el voto CERA, tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el PSOE", ha agregado.

"España merece estabilidad", ha reiterado el candidato del PP, que consideraría "un inmenso error" que "gobernasen los independentistas, porque han perdido escaños, han perdido apoyo y votos", frente a unos "partidos de Estado" que "han ganado en apoyos" y en votos". "Cumpliré mi deber y es evidente que intentaré hablar con los grupos para darle a España lo que España ha votado en las urnas", ha insistido.

Además, Feijóo ha restado importancia al rechazo de los nacionalistas vascos: "Decir que no se tienen apoyos simplemente por una haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada", ha defendido. "UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición", ha añadido, tras recibir el 'sí' del partido navarro y pese a la advertencia de Ana Oramas de que no apoyarán "una investidura fantasma". "Hablaré las próximas semanas con PSOE y Vox y a partir de ahí vamos a seguir trabajando", ha zanjado.

Sin reunión acordada con Sánchez

Pese a la intención del líder del PP de hablar con Sánchez, fuentes de Moncloa han indicado a laSexta que el presidente del Gobierno "no ha formalizado ninguna reunión con Feijóo" y que "no hay ningún compromiso de reunión en ningún caso". Las fuentes consultadas aventuran que todo apunta a que Feijóo "va a desaparecer del radar" tras la negativa del PNV, cuya "contundencia" -dicen- "habrá sorprendido al PP". Un rechazo de plano que achacan al acercamiento de los 'populares' a Vox.

Así, y aunque evitan entrar en a quién debería dar mandato el rey de formar Gobierno tras el incierto escenario postelectoral, inciden en que "lo claro es que Feijóo no tiene los apoyos" e insisten: no hay contactos con Feijóo ni constan negociaciones con otros grupos parlamentarios.

Con respecto a Junts per Catalunya, que tendría en sus manos la posibilidad de investir a Sánchez, las mismas fuentes sostienen que en esta ocasión se habla "de la confección de un Gobierno", por lo que la situación no tiene "nada que ver" con lo ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona, donde el socialista Jaume Collboni se hizo con la Alcaldía frente al candidato de Junts, Xavier Trias, gracias al apoyo de los comunes y del PP.