La derecha sale contra Sánchez por ondear la bandera española en un mitin socialista: "Es la de todos, pero no la merece"

Los detalles Tanto Santiago Abascal como el Partido Popular en conjunto han salido a criticar que el presidente del Gobierno haya enarbolado la bandera de España este domingo en un acto electoral socialista.

Pedro Sánchez inició un mitin en Alcorcón ondeando la bandera española, lo que provocó críticas del bloque de la derecha. Santiago Abascal, líder de Vox, atacó al presidente por usar una bandera que, según él, "no se merece". Abascal, en un acto en Cornellá de Llobregat, ironizó sobre el gesto de Sánchez, sugiriendo que debería usar otras banderas. Desde el Partido Popular, Miguel Tellado y Ester Muñoz también criticaron al presidente, recordando su actuación en Ceuta y acusándolo de hipocresía. Estas reacciones reflejan la tensión política en torno al uso de símbolos nacionales.

Pedro Sánchez ha sorprendido a todos este domingo iniciando el mitin socialista que se ha celebrado en Alcorcón ondeando la bandera española. Una acción que rápidamente ha recibido la respuesta del bloque de la derecha, con Santiago Abascal y varios miembros del Partido Popular cargando contra él por utilizar una bandera que "no se merece".

"Esta es nuestra bandera, la bandera de la Constitución Española, la bandera de la democracia, la bandera de los derechos, la bandera de la igualdad, la bandera de nuestros abuelos, abuelas, padres, madres que lucharon por nuestro país, la bandera de la fuerza de la gente", ha señalado el presidente del Gobierno durante el mitin.

Y el primero en criticar la acción del presidente del Gobierno ha sido el candidato de Vox y líder de la formación, Santiago Abascal. Este domingo ha estado en el municipio barcelonés de Cornellá de Llobregat y allí se ha producido a la vez que mientras él se subía a una furgoneta para jalear a sus seguidores, un grupo de militantes antifascistas han aparecido entre gritos de "fuera fascistas y racistas".

Ya dentro del lugar donde se ha celebrado el acto, Abascal ha insistido en la prioridad nacional y en la remigración y ha aprovechado para ironizar con el momento en el que Sánchez ha ondeado una bandera de España, hoy, en un mitin: "Ha salido con una bandera de plástico así (y hace el gesto de ondearla). Joder Pedro, quién te ha visto y quién te ve. Es la bandera de todos, incluso la de Pedro, pero no la merece. No la merece porque Pedro hoy solo tiene derecho a coger la bandera de Marruecos, la de Bildu y la de la estelada, la de aquellos a los que sirve".

Tampoco han perdido la oportunidad desde Génova de criticar al presidente del Gobierno, aunque su enfoque ha ido centrado en lo ocurrido en Ceuta el pasado verano. "La que no defendiste en Ceuta", le ha espetado Miguel Tellado, secretario general de la formación 'popular'.

"Dejó que invadieran su país, y ahora por cálculo electoral coge la bandera. La hipocresía y el cinismo hecho hombre", ha respondido Ester Muñoz, portavoz del PP.

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