Sánchez abre eufórico el mitin del PSOE portando la bandera de España: "¡Esta es la nuestra, la de la fuerza de la gente!"

Los detalles El presidente del Gobierno ha dado la bienvenida a los asistentes al mitin socialista que se celebra en Alcorcón portando la bandera española y destacando que es la de la Constitución la de la igualdad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sorprendido en un mitin en Alcorcón al ondear una bandera de España, un gesto poco común en actos de la izquierda. Durante la presentación del programa electoral del PSOE, Sánchez proclamó con entusiasmo que la bandera española representa la Constitución, la democracia, los derechos, la igualdad y la lucha de generaciones pasadas por el país. Varios asistentes también llevaban la bandera española, mezclándose con las socialistas. Este acto es inusual, ya que la bandera de España es más comúnmente utilizada en eventos de partidos de derecha como el Partido Popular o Vox.

El presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a su mitin en Alcorcón donde presentará el programa electoral del PSOE enarbolando una bandera de España, algo muy poco habitual es mítines de la izquierda. "¡Es nuestra bandera!", ha gritado.

Porque el presidente del Gobierno, eufórico, ha dado la bienvenida a los asistentes al acto mientras ondeaba la bandera española: "Esta es nuestra bandera, la bandera de la Constitución Española, la bandera de la democracia, la bandera de los derechos, la bandera de la igualdad, la bandera de nuestros abuelos, abuelas, padres, madres que lucharon por nuestro país, la bandera de la fuerza de la gente".

Además del líder del Ejecutivo, también varios asistentes al acto llevaban la bandera española que se intercalaba entre las socialistas que portaban otras personas.

Esta acción es bastante sorprendente dado que la izquierda no suele portar la bandera de España y suele ser un símbolo mucho más utilizado en los actos de los partidos de derechas, como sucede en el caso del Partido Popular o Vox.

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