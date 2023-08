Génova confía en llegar con 172 apoyos asegurados a la reunión que Alberto Núñez Feijóo mantendrá este martes con Felipe VI, la última de la ronda de consultas del monarca antes de proponer un candidato a la investidura. "Confiamos con llegar a ver al rey con 172 escaños", manifiestan fuentes de la dirección nacional del PP, que aseguran que Pedro Sánchez "no podrá batir esa marca hoy".

"Si algún día puede, entonces será con el apoyo de todos los partidos nacionalistas e independentistas sin excepción. Y cambiando leyes no en base al interés general sino al de una sola persona: el del propio Sánchez", aseveran las citadas fuentes, que rechazan confirmar si ha habido contactos con Vox en las últimas horas. Su máxima, dicen, es la "discreción".

Ello, después de que la víspera la formación de extrema derecha dejara en el aire su apoyo a Feijóo, en un momento en que las relaciones se han enfriado a raíz de que el PP no le cediera la semana pasada un puesto en la Mesa del Congreso. Una actitud "incomprensible", según lamentaba el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que exigió explicaciones urgentes a los 'populares' antes de que su líder, Santiago Abascal, se reúna también este martes con Felipe VI.

Pese a ese ultimátum, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, se ha mostrado igualmente convencido de que contarán con el apoyo de la ultraderecha. "Confiamos no solo en la palabra dada", ha apuntado, remitiéndose también al comunicado en el que Vox prometía facilitar una investidura de Feijóo aun sin entrar en el Ejecutivo. "Ese documento para nosotros sigue vigente", ha afirmado el dirigente 'popular', que ha añadido que "Vox suele cumplir la palabra que da, suele cumplir sus compromisos".

"Estamos convencidos de que no hay motivos para que no se cumpla ahora en la hora clave", ha insistido Bendodo, que ha recordado que Feijóo cuenta además con el apoyo de UPN y de Coalición Canaria. Estas dos formaciones cuentan con un representante en el Congreso cada una y, junto a los 137 diputados del PP y los 33 de Vox, sumarían esos 172 apoyos que los 'populares' esperan llevar ante el rey este mismo martes. El monarca, no obstante, recibirá antes a Abascal, que le trasladará la postura de su partido.