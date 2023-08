El diputado de Sumar Íñigo Errejón ha defendido en 'RNE' que "hay un solo Gobierno posible". "La única posibilidad de formación de gobierno es un gobierno progresista del PSOE con Sumar que se entienda con con diferentes fuerzas", ha mantenido el líder de Más País, que ha reivindicado que "los españoles han votado y han votado bien" y "uno no le puede enmendar la plana al pueblo español cuando no le gusta lo que votan". A su juicio, el PP "está cada vez más aislado" y "no tiene la capacidad de llegar a acuerdos con fuerzas diferentes", por lo que apuesta por que la mayoría que funcionó para conformar la Mesa del Congreso funcione también para la investidura.