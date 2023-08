Entramos en una semana decisiva de cara al futuro Gobierno de España. Entre hoy y mañana, 21 y 22 de agosto, los distintos partidos que han tenido representación en el Congreso de los Diputadosse reunirán con el rey, Felipe VI, para anunciar su apoyo a uno de los dos candidatos: Pedro Sánchez o Alberto Nuñez Feijóo.

Mañana, martes, a las le toca el turno aVox, donde Santiago Abascal se reunirá con el rey para trasmitirle su apoyo o su no apoyo a Alberto Nuñez Feijóo, sin embargo, ese apoyo o mejor dicho, esa decisión está aún en el aire, tal como ha asegurado hoy lunes, 21 de agosto,Ignacio Garriga, secretario general de Vox y diputado por Cataluña.

"Ofrecimos al PP nuestro compromiso para que Feijóo pudiera conformar un gobierno alternativo al de Pedro Sánchez, que hemos bautizado de "destrucción nacional", pero dentro de ese compromiso estaba el de trabajar sin descanso y abiertamente para recuperar la neutralidad de todas las instituciones.

Sin embargo, Garriga ha asegurado que no entendieron que el PP no apoyara a Vox para que entrara en el Mesa del Congreso, ante lo que se han preguntado si ello fue así porque están abonando el camino que "exploró la izquierda y el separatismo" de conformar un cordón sanitario en su contra: "Es una actitud incomprensible del PP", asegura, haciendo hincapié en que es la primera vz que Vox no está en la mesa, dejando así atrás de más de 3 millones de españoles que depositaron su confianza en el partido de Santiago Abascal.

Por eso, exigen desde Vox, explicaciones urgentes para saber "con qué PP" estamos hablando: "Si van a optar por el camino de Valencia o si han decidido como en Murcia, ir por un camino de bloqueo, que de seguir así nos aboca a una repetición electoral", apunta Garriga. "Y estas son preguntas que deben ser contestado antes de que nuestro presidente acuda a ver al rey, Felipe, mañana 22 de agosto".