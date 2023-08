La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha abierto la puerta a Sánchez siempre que muestren un compromiso con sus intereses. De momento, han trasladado al rey su apoyo a Feijóo durante la ronda de consulta, y es que ha afirmado que el PP ha mostrado un "apoyo claro" a los 55 puntos de la llamada agenda canaria. Además, ha destacado que también se han comprometido a gobernar sin Vox.

"Con el compromiso que han mostrado podemos apoyarles", ha señalado. Sin embargo, ha dejado claro que esto no quiere decir que no estén dispuestos a hablar con Sánchez aunque, de momento, "no habría acuerdo de compromiso".

"Nuestro apoyo va a estar con el candidato que se comprometa con Canarias. A fecha de hoy el PP está comprometido", ha señalado. En cuanto al PSOE, ha indicado que, aunque hicieron una oferta de última hora con una pequeña parte de la agenda canaria, todavía no han profundizado en ello.

Por tanto, han indicado que Sánchez debería cumplir "con los pactos que alcanzamos para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado", recordando que dos diputadas se mostraron a favor de su aprobación después de llegar a un acuerdo con el que se comprometían a "transferir 200 millones de euros a Canarias", un dinero que todavía no han recibido.

De esta forma, la diputada de Coalición Canaria ha indicado que "sus condiciones están sobre la mesa desde el primer día", asegurando que apoyarán a quien se comprometa con ellas.