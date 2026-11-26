¿Qué ha dicho? La candidata de Frente Amplio ha subrayado que el "adversario" es la "involución" de un gobierno PP-Vox. Sobre el Ministerio de Vivienda, ha lamentado que el departamento liderado por Isabel Rodríguez haya sido "anecdótico" en el mandato de Sánchez.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio, ha prometido "firmeza" frente a las "mentiras" de PP y Vox en el debate a cuatro, donde abordará temas como la violencia machista. Colau ha señalado que el debate mostrará los "dos bloques" en las elecciones del 29N, instando a las fuerzas progresistas a ser "propositivas" y "firmes" ante las provocaciones de la derecha. En una entrevista, destacó que su "adversario" es un gobierno PP-Vox y negó coordinación previa con Pedro Sánchez para el debate. Además, Colau exige un Ministerio de Vivienda con plenas competencias y recursos económicos, criticando su gestión actual como "anecdótica". Celebró que el líder socialista haya adoptado medidas de Frente Amplio, aunque teme que su enfoque en el "voto útil" pueda desviar el objetivo de un gobierno progresista.

La candidata de Frente Amplio en las elecciones generales, Ada Colau, ha prometido "firmeza" con los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, para "no aguantar" las "mentiras" de estos dos partidos en el debate a cuatro y ha avanzado que hablará de violencia machista, una problemática que, según ha recordado, no se abordó en el 'cara a cara'.

Colau ha indicado que en el debate a cuatro se verán los "dos bloques" que disputan las elecciones del 29N, señalando que las fuerzas progresistas deben ser "propositivas" para ser "útiles" a la gente, si bien también deben tener "firmeza" para "no aguantar según qué provocaciones, mentiras y amenazas" de la "extrema derecha y la derecha".

En una entrevista en la 'Cadena Ser', la candidata de Frente Amplio ha subrayado que el "adversario" es la "involución" de un gobierno PP-Vox y ha afirmado que no ha ha habido "coordinación previa" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para preparar el debate.

Colau destaca que no quiere un Ministerio de Vivienda "anecdótico"

Sobre si Frente Amplio exigiría el Ministerio de Vivienda en la próxima legislatura, Colau ha subrayado que se trata de reclamar un "compromiso" por escrito sobre "políticas concretas" en materia de vivienda y ha lamentado que el departamento liderado por Isabel Rodríguez haya sido "anecdótico" en el mandato de Sánchez.

"Quiero un Ministerio de Vivienda con plenas competencias y también quiero un acuerdo firmado con el PSOE donde se diga que van a estar todos los recursos económicos, por ejemplo el 1% del PIB, para políticas de vivienda", ha enfatizado, para después recalcar que la solución a la crisis habitacional también pasa por Hacienda y unos presupuestos.

Por otra parte, Colau ha celebrado que líder socialista haya girado su discurso en el que parecía apelar al "voto útil" del PSOE porque, según ha defendido, parecía en campaña electoral "más de izquierdas que nadie" y "empezó a copiar" medidas de Frente Amplio.

"No me parece mal que nos copie el programa, pero me daba miedo que eso fuera una señal de que, con esa llamada al voto útil tan permanente, tirara la toalla y su único objetivo fuera quedar como primera fuerza y no conseguir un gobierno progresista", ha afirmado.

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