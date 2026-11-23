Los detalles La candidata de Frente Amplio a las elecciones apuesta por llevar medidas en materia de vivienda en el primer Consejo de Ministros en caso de que el actual Gobierno de coalición consiga revalidar su mayoría parlamentaria.

Ada Colau, en la semana de las elecciones, subraya la necesidad de un Frente Amplio para fortalecer el Congreso y abordar temas como la especulación y el precio de la vivienda. En una entrevista en TVE, Colau destaca la importancia de representar la diversidad de España y critica la falta de representación política de la mayoría social. Propone que las nuevas viviendas públicas sean de alquiler para evitar su privatización y sugiere fórmulas como las cooperativas. Además, aboga por ampliar los recursos y derechos en salud pública y aumentar impuestos a los ricos para beneficiar a la mayoría y a los autónomos. Colau insiste en no rendirse frente a la injusticia.

"Un único partido no es suficiente". Es la advertencia que lanza Ada Colau en la semana de las elecciones que se celebran este domingo, afirmando que para reeditar el actual Gobierno se precisa tener un Frente Amplio fuerte. "No solo queremos resistir, queremos entrar fuertes en el Congreso. Hay muchas medidas en el ámbito laboral que se puedan hacer en materia de vivienda, para que no haya más especulación y baje el precio de la vivienda", añade.

En una entrevista en TVE, Colau reivindica que se hable "de otra España de la que no se habla tanto". "Este país es diverso y creo que nuestra fuerza encarna esa diversidad, una mayoría social que no queda bien representada en lo político", afirma.

Preguntada por la vivienda, Colau defiende que las nuevas viviendas públicas que se construyan sean en régimen de alquiler para que "lo público sea público". "Se hicieron miles de viviendas que luego se privatizaron. Lo lógico es que se haga en régimen de alquiler. Hay fórmulas complementarias como las cooperativas que son complementarias al alquiler social", añade.

Para Colau hay que ampliar "recursos y derechos" y aboga por incluir la salud bucodental y los audífonos en el sistema de salud pública. También habla de la idea de su formación de "subir impuestos a los ricos para facilitar la vida a la mayoría" y a los autónomos.

"Lo importante es no rendirse jamás frente a la injusticia. Haré todo lo que esté en mi mano para frenar una injusticia", explica Colau.

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