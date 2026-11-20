Los detalles La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno ha afirmado que ni el PP ni el PSOE han dado "respuestas claras para el problema de la vivienda, que ahora mismo es un clamor en la calle".

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, ha criticado el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, afirmando que ambos partidos no abordaron el problema de la vivienda, que es una preocupación principal para los españoles según encuestas. Colau sostiene que tanto el PP como el PSOE son corresponsables de la situación actual tras años de alternancia en el poder. Además, expresó su deseo de participar en un debate a cuatro para responder a lo que considera "bulos y mentiras" del PP. Sobre Sánchez, comentó que le faltó contacto con la realidad, centrándose demasiado en datos macroeconómicos.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, ha reaccionado tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. La exalcaldesa de Barcelona ha afirmado que se han quedado "con ganas de responder tantos bulos y tantas mentiras del portavoz del PP"

Colau ha afirmado tras el debate electoral entre los candidatos del PSOE y el PP que lo primero que le ha llamado al atención "desde el principio del debate es que la principal preocupación de la ciudadanía española, según todas las encuestas y según el CIS, que es la vivienda, no ha tenido respuesta por parte de los dos grandes partidos".

"Partido Popular y Partido Socialista no han dado respuestas claras para el problema de la vivienda, que ahora mismo es un clamor en la calle. Y, de hecho, también han dado muestras de que efectivamente son corresponsables de la situación que tenemos después de décadas de alternancia entre PP y PSOE", ha expresado.

La segunda cuestión que ha destacado es que se han quedado "con muchas ganas de responder tantos bulos y tantas mentiras que ha soltado el portavoz del PP, una tras otra, en materia de vivienda, en materia de corrupción, en tantos temas". "Muchos bulos y muchas mentiras" que, ha dicho, "no han quedado bien respondidas". Por ello, ha destacado su conclusión principal: "Con muchas ganas de poder hacer el debate a cuatro y poder responder todos esos bulos y esas mentiras de la derecha".

Sobre cómo ha visto a Sánchez, ha señalado que "sí" ha tenido la sensación de que "había poco contacto con la realidad". "Hay una movilización de la ciudadanía y la verdad me ha faltado contacto con la realidad del presidente Sánchez, que lo he visto como muy abstracto. Lo he visto manejarse mucho con datos macroeconómicos, pero con muy poco contacto con la realidad directa de la calle", ha asegurado.

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido