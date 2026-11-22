Colau acusa a PP y Vox de querer migrantes para hacer "el trabajo barato" y recuerda que "el esclavismo se acabó"

El contexto Durante un acto de campaña de Unidad del Pueblo Canario (UPC), la candidata ha trasladado su solidaridad con El Hierro y ha pedido la presencia permanente del Estado ante la crisis migratoria. A su vez, ha rechazado que llamen "invasión a una "emergencia humanitaria".

Ada Colau, candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, ha criticado al PP y a Vox por su visión de la inmigración, acusándolos de buscar mano de obra barata o gratuita, recordando que el esclavismo ya no tiene lugar. Durante un acto en Canarias, Colau subrayó que no permitirá que la inmigración sea utilizada como "la nueva esclavitud del siglo XXI". Además, denunció que la derecha y extrema derecha usan la inmigración para desviar la atención de los verdaderos responsables de la desigualdad. Colau destacó el ejemplo de acogida de Canarias y exigió que tanto España como la UE asuman sus responsabilidades ante las emergencias humanitarias, agradeciendo a los canarios su solidaridad y humanidad.

La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Ada Colau, ha acusado a PP y a Vox de querer migrantes para que les hagan "el trabajo barato" o incluso "gratis" y les ha recordado que "el esclavismo se acabó hace mucho tiempo".

En este sentido, durante un acto de campaña de Unidad del Pueblo Canario (UPC), al que ha acudido para respaldar la candidatura de la coalición integrada por Nueva Canarias, Podemos Canarias, Sumar Canarias e Izquierda Unida Canaria, ha hecho especial hincapié en que no permitirá que se utilice la inmigración como "la nueva esclavitud del siglo XXI".

"¿Cómo ha tenido el atrevimiento la marquesa de Madrid --en relación a Cayetana Álvarez de Toledo-- de decir que ella sí que quería que viniera inmigración a España, pero que quería que viniera para hacerle el trabajo barato, para hacerle el trabajo gratis mientras ellas se dedicaban a tener hijos?", preguntó.

Por ello, Colau ha defendido que todas las personas que viven y trabajan en Canarias y en el resto de España deben ser "ciudadanos de pleno derecho". "No vamos a permitir que se use la inmigración como nueva esclavitud del siglo XXI. Fuera esclavistas de nuestras instituciones", ha dicho.

Lamenta que usen la inmigración para "desviar la atención"

También ha acusado a la derecha y a la extrema derecha de utilizar la inmigración y las emergencias humanitarias para "desviar la atención" y evitar que se señale "a los que son los auténticos responsables de la desigualdad y del sufrimiento en este país", entre los que ha citado a los especuladores y los ultrarricos". Al respecto, ha rechazado los discursos que presentan la llegada de migrantes como una "invasión", ya que afirmó que se trata de "una emergencia humanitaria" que debe atenderse respetando los derechos humanos.

"Canarias es un ejemplo de acogida, de generosidad, de responsabilidad en la atención a esas emergencias humanitarias como la que está llegando ahora mismo a la isla de El Hierro", ha asegurado para trasladar su solidaridad a la población herreña. Asimismo, la candidata del Frente Amplio ha reclamado que el archipiélago no tenga que afrontar en solitario la atención de estas situaciones y ha comprometido la presencia permanente del Estado para evitar que Canarias se sienta "abandonada".

Colau ha hecho especial hincapié en que tanto el Gobierno de España como la Unión Europea deben "asumir sus responsabilidades" ante la llegada de pateras y cayucos a las costas de las islas y del resto del país. Finalmente, ha agradecido a los canarios el esfuerzo realizado para ofrecer "una lección de humanidad al país y al mundo entero" en materia de acogida y defensa de los derechos humanos.

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