Los datos Los populares lograrían el 31,3% de votos, el PSOE repetiría como segunda fuerza, con el 25%, mientras que Vox seguiría como tercera fuerza, con el 19%, pero Adelante Andalucía se convertiría en la cuarta fuerza, con el 10%, con lo que superaría a Frente Amplio.

En las elecciones generales de Andalucía, el Partido Popular (PP) se perfila como el ganador, obteniendo entre 24 y 26 diputados, superando al PSOE que lograría entre 18 y 20. Adelante Andalucía emerge con fuerza, consiguiendo entre dos y cinco escaños, según el barómetro de la Fundación Centra. Vox sería la tercera fuerza con el 19% de los votos, obteniendo entre 11 y 14 escaños. El PP alcanzaría el 31,3% de los votos, seguido por el PSOE con el 25%. La encuesta revela que la vivienda es el principal problema para los españoles, y que el 73,2% de los encuestados considera necesario un cambio de gobierno en España. La gestión del presidente Pedro Sánchez es vista negativamente por más del 60% de los encuestados, destacando la necesidad de un cambio. Alberto Núñez Feijóo es el líder más valorado y preferido como próximo presidente del Gobierno.

El PP volverá a ser el vencedor de las elecciones generales en Andalucía al lograr entre 24 y 26 diputados, por delante del PSOE, que lograría ente 18 y 20 parlamentarios, y donde irrumpe con fuerza Adelante Andalucía, que obtendría una horquilla de entre dos a cinco diputados, según el barómetro de la Fundación Centra.

El Estudio Preelectoral Elecciones Generales 2026 realizado a 2.400 personas en dos oleadas, entre el 21 y el 28 de octubre y entre el 5 y el 11 de noviembre, recoge que Vox sería la tercera fuerza en Andalucía, con el 19 % de los sufragios, que le otorgarían entre 11 y 14 parlamentarios a las Cortes Generales.

Los populares lograrían el 31,3 % de votos, el PSOE repetiría como segunda fuerza, con el 25 %, mientras que Vox seguiría como tercera fuerza, con el 19 %, pero Adelante Andalucía se convertiría en la cuarta fuerza, con el 10 %, con lo que superaría a Frente Amplio, que obtendría el 7,3 % y la posibilidad de un escaño.

Andalucía, que aporta a las elecciones del próximo domingo 60 diputados al Congreso de los Diputados, uno menos que en 2023 que pierde en la provincia de Cádiz, recoge una imagen demoscópica similar a la de las pasadas elecciones andaluzas, donde Adelante Andalucía dio el sorpaso a Frente Amplio como tercera fuerza. En 2023, el PP fue la fuerza más votada, con el 36,4 % de apoyos y 25 diputados, seguido del PSOE, con 21 escaños (33,5 %), Vox con 9 (15,3 %) y Sumar, con 6 diputados y un respaldo del 12 %.

La encuesta recoge que para la mayoría de los encuestados el principal problema que existe en España es el de la vivienda (33,7 %), seguido por la insatisfacción, desconfianza y corrupción (18,2 %), muy por delante de la insatisfacción con el Gobierno central (5,2 %) y la inmigración (4,7%).

El 25 % cree que el PP es el partido que mejor resolvería los problemas de España frente al 18,3 % que cree que sería el PSOE y el 14,6 % que cree que lo haría Vox, mientras que el problema que más le afecta a los andaluces es la vivienda (16,5 %) seguido de la inflación (12,1 %), mientras que la sanidad afecta al 9,4 %. Para el 80,6 % de los entrevistados la situación política de España es negativa y solo el 14,8 % la ve positiva, mientras que para el 30,5 % es necesario ampliar la inversión en educación y sanidad, y el 17,1 % cree que se debe invertir en crear más empleo de calidad, según la encuesta.

La preocupación por la situación de España es mayoritaria para los andaluces (35 %), seguida de la desconfianza (16,4 %) y la incertidumbre (15,8 %), según la encuesta del Centra, que recoge que el 29,8 % de los encuestados está en contra de las acampadas por la vivienda frente al 38,6 % que está totalmente a favor o a favor. Casi la mitad de los andaluces está en contra de la huelga general que se produjo el 11 de noviembre frente al 34,5 % que la respalda, y más de la mitad (54,7 %) cree que se convocó contra la oposición.

Críticos con la gestión de Sánchez

Respecto a la actuación del Gobierno central ante la llegada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio, más de tres cuartas partes de los encuestados (75,2 %) rechaza la gestión realizada por el presidente Pedro Sánchez, al que el 32,7 % le otorga la responsabilidad del accidente ferroviario de Urda (Toledo), el doble del que se le otorga al exministro de Transportes Óscar Puente.

Más del 60 % considera mala o muy mala la gestión de Sánchez en términos generales y el 73,2 % cree que es necesario un cambio de gobierno en España. El 66,7 % confiesa que tiene decidido su voto antes del inicio de la campaña, y el 36,9 % asegura que se decide por el programa electoral del partido, mientras que el 92,8 % dice que votará presencialmente. El 28,5 % asegura que el 29N votará al PP y el 20,8 % al PSOE.

Los encuestados conocen casi en la misma proporción a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo, que le convierte en el líder más valorado de los que se presentan a estos comicios, y que desean de manera mayoritaria que sea el próximo presidente del Gobierno (33,6 %).

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