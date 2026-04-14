El FMI vuelve a situar a España como uno de los países europeos con más crecimiento económico pese a la guerra de Irán

Los detalles El Fondo Monetario Internacional ha proyectado que el PIB de España avanzará un 1,8% en 2027, lo que le situaría líder de la zona euro.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue colocando a España como uno de los líderes en crecimiento económico de los países de la zona del euro en 2026 con un avance del PIB del 2,1% a pesar del impacto de la guerra en Irán.

Una proyección muy superior a la media que estima el FMI para el resto de socios europeos, situando la media del crecimiento en un 1,2%. Y, para 2027, el PIB de España está pronosticado que crezca otro 1,8%.

El FMI también señala que la tasa de paro en nuestro país se mantendrá por debajo del 10% en 2026 y 2027, consolidando la mejora sostenida de los últimos años.

De su lado, Alemania ve recortadas tres décimas las previsiones para cada año, hasta el 0,8% y el 1,2%; mientras Francia crecerá un 0,9% en 2026 y 2027, con una rebaja de una y tres décimas, respectivamente. En el caso de Italia, el PIB registrará una expansión del 0,5% este año y el siguiente, frente al crecimiento del 0,7% que había proyectado en enero la organización para cada uno de los dos años.

Por su parte, también ha proyectado una inflación media del 3% en España en 2026, principalmente causada por el encarecimiento de los combustibles.

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