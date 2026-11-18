La portavoz adjunta del PP y candidata por Madrid a las elecciones, Cayetana Álvarez de Toledo.

Los detalles Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado que las elecciones generales del 29 de noviembre son "las más decisivas de la democracia" porque se trata de elegir entre "decencia o decadencia". "Vamos a comprobar el respeto que el pueblo español se tiene a sí mismo".

El Partido Popular ha criticado a Pedro Sánchez por aparecer en la revista 'Lecturas' durante la campaña electoral, donde habla sobre su relación con Begoña Gómez. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP, lo ha descrito como una mezcla de "Narciso y Nerón", acusándolo de desviar la atención mientras el país enfrenta problemas. Álvarez de Toledo ha enfatizado que las elecciones generales del 29 de noviembre son cruciales, destacando la elección entre "decencia o decadencia". Además, ha calificado el voto al PSOE como un acto de "indecencia", afirmando que no habrá reconstrucción sin moral pública. La entrevista de Sánchez se realizó antes de la campaña y no en Moncloa.

El Partido Popular ha cargado contra Pedro Sánchez tras protagonizar su primera portada en una revista del corazón en plena campaña electoral. En cocreto, aparece en la revista 'Lecturas', donde habla sobre su relación con Begoña Gómez, asegurando que "no se imagina la vida" sin ella.

La portavoz adjunta del PP y candidata por Madrid a las elecciones, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha pronunciado sobre esta portada en un acto, definiendo a Sánchez como una mezcla entre "Narciso y Nerón" que "baila en el espejo mientras España descarrila, arde".

"No sabemos si está opositando a 'La isla de las tentaciones' o cree que los españoles han perdido ya todo el respeto a sí mismos", ha criticado, haciendo referencia a las declaraciones que se pueden leer de Sánchez en la portada de dicha revista. "Dice que no es nada sin Begoña, pero Begoña no hubiea sido catedrática sin él", ha apuntado.

De esta forma, ha defendido que las elecciones generales del 29 de noviembre son "las más decisivas de la democracia", destacando que se trata de decidir entre "decendia o decadencia". "Vamos a comprobar el respeto que el pueblo español se tiene a sí mismo", ha añadido.

Álvarez de Toledo ha insistido en que votar al PSOE en estas elecciones es "un acto de indecencia". "Es decir que no me importa lo que opino de mí mismo ni de lo que le vaya a pasar a mis compatriotas. No habrá reconstrucción nacional sin una vuelta a la moral pública", ha asegurado.

Unas declaraciones que se producen después de que Sánchez haya concendido una entrevista a la revista 'Lecturas' donde habla de una parte más sentimental, mucho más personal, de personas que para él son importantes en su vida, como sus padres, su mujer y sus hijas.

Según han trasladado fuentes del PSOE a laSexta, la entrevista se grabó la semana pasada, unos días antes de que comenzara oficialmente la campaña, y no se hizo en Moncloa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.