¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado que en estas elecciones "nos estamos jugando el no retorno de la España que conocemos". "Esto ya no va de izquierda a derecha", ha destacado.

Isabel Díaz Ayuso ha destacado su estrecha relación con Alberto Núñez Feijóo, afirmando que hablan "todos los días", especialmente ante las próximas elecciones generales. En una entrevista en A Contraluz, Ayuso señaló que están "totalmente compenetrados", aunque no cree que Feijóo la llame para ser ministra, ya que busca "estabilidad" y no "experimentos". Al ser consultada sobre si José Luis Martínez-Almeida podría ser ministro, Ayuso dijo que "no lo sabe", pero elogió el respeto de Feijóo. Advirtió que en estas elecciones está en juego "el no retorno de la España que conocemos" y acusó al Gobierno de "mafia". Según Ayuso, el sistema democrático está en riesgo, y estas elecciones serán un punto de inflexión.

Isabel Díaz Ayuso presumde de tener una estrecha relación con Alberto Núñez Feijóo, asegurando que hablan "todos los días", sobre todo ahora que se acercan las elecciones generales. "Vamos a una porque esto es fundamental", ha destacado.

En una entrevista en A Contraluz, de ElConfidencial, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha indicado que ella y el líder del PP están "totalmente compenetrados". Sin embargo, ha reconocido que no cree que Feijóo se plantease llamarle para ser ministra.

"No lo va a hacer porque él es una persona a la que le gusta el equilibrio. Él sabe lo que es gestionar comunidades autónomas, lo complicado que es y también porque tiene que haber un frente y una retaguardia", ha explicado, destacando que cree que, por su edad con respecto a la del líder de los 'populares', por la procedencia y por lo que ella lleva, cree que lo que Feijóo quiere es "estabilidad" y no "experimentos".

Preguntada por el citado medio sobre si el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, podría ser elegido por Feijóo como uno de sus ministros en caso de ganar las elecciones del 29 de noviembre, Ayuso ha respondido que "no lo sabe". Sin embargo, ha destacado que ella ve al líder del PP "tremendamente respetuoso", hasta un límite que para las listas pregunta si le importa que cuente con determinada persona. "Es incapaz de imponer, de asustar", ha recalcado.

Además, ha aprovechado para advertir que lo que "nos estamos jugando" en estas elecciones es "el no retorno de la España que conocemos", volviendo a calificar al Ejecutivo de "mafia".

"Esto ya no va de izquierda a derecha", ha destacado, recordando que en otras ocasiones uno se tenía que "echar a un lado" porque había una alternancia política. "Te habían ganado porque eran mejores, convencían más, tenían más razón y te habías equivocado", ha señalado. Sin embargo, ahora ha indicado que la gente "no se da cuenta de que es el sistema democrático el que está carcomido por una mafia que lo ha colonizado todo para hacer la alternancia imposible".

Por tanto, se ha mostrado convencida de que estas elecciones marcarán un punto de inflexión para España, acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber "dividido" a los españoles.

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