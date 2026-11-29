Ver detalles: Frente Amplio, Podemos, PP y UPN Frente Amplio : Se compara con los resultados obtenidos por Sumar en 2023, descontando los cinco escaños asignados a Podemos. Por tanto, Frente Amplio parte de 26 escaños . Podemos : Se comparan cinco escaños obtenidos en 2023 en confluencia con Sumar: Madrid (1) , Barcelona (1) , Murcia (1) , Las Palmas (1) y Granada (1) . PP : Se comparan los escaños de UPN y del PP , es decir, 138 escaños.

Los detalles Los 'populares' han hecho valer su bastión en la región que gobierna Ayuso en una jornada en la que el PSOE mantiene sus resultados y Frente Amplio pierde un escaño con Vox ganando un diputado. La formación morada de Irene Montero, el gran batacazo sumando menos votos que SALF y Democracia21.

El Partido Popular ha reafirmado su dominio en la Comunidad de Madrid, ganando un escaño más que en 2023 y superando el 40% de los votos. La participación ha sido histórica, alcanzando el 82,26%, lo que ha favorecido al PP a pesar de las polémicas en torno a Isabel Díaz Ayuso. El PSOE mantiene sus diez escaños con un 26% de los votos. Frente Amplio ha perdido un escaño y un 3% del voto, mientras que Vox ha mejorado sus resultados con seis diputados. Podemos, que fue la segunda fuerza en 2015, ha quedado sin representación en Madrid, evidenciando su declive.

El PP ha vuelto a hacer valer su bastión en la Comunidad de Madrid. Uno de sus grandes territorios. Una de las zonas con mayor poder 'popular' de todas cuantas hay en España. Los de Génova, en una región en la que Isabel Díaz Ayuso gobierna con mayoría absoluta, han ganado un escaño con respecto a los 16 obtenidos en 2023 superando el 40% de los votos de este 29 de noviembre.

Y lo ha hecho en una comunidad en la que se ha registrado una participación histórica. De récord, siendo la ciudad de Madrid una de las que más ha subido en votos y en porcentaje de movilización con respecto a lo visto en verano de 2023. Con un 82,26%, superando en 13 puntos lo visto hace tres años y tiñendo de azul, de nuevo, la región.

Con el aumento de la participación, el PP ha superado los 16 escaños obtenidos en la Comunidad de Madrid hace tres años. A pesar de todo lo que rodea a Isabel Díaz Ayuso, a pesar de la huelga de profesores, de los áticos y demás, los 'populares' no solo no han cedido un solo diputado madrileño sino que tienen uno más.

En el PSOE, por su parte, ha obtenido los mismos escaños con respecto a lo logrado en 2023 y repite con diez diputados. El porcentaje de voto para los socialistas, en una región en la que hay elecciones en 2027, ha sido casi del 26%.

Frente Amplio cae; Vox sube

Mirando a tal fecha, la suma de los socialistas y de Frente Amplio no ha sumado para igualar los 16 diputados del Partido Popular. Los de Ada Colau, que en Madrid están liderados por Emilio Delgado, han logrado cinco diputados perdiendo uno con respecto a los que en su día cosechó Sumar.

En cuanto al porcentaje de votos de la izquierda a la izquierda del PSOE, Frente Amplio ha perdido más de un 3% en relación a hace tres años.

Vox, por su parte, mejora sus resultados de 2023 y gana un escaño en la Comunidad de Madrid. Los de Santiago Abascal consiguen seis diputados y superando un 16% de los votos.

Podemos, desaparecido en Madrid

El gran batacazo de la noche electoral del 29N lo ha protagonizado Podemos. El partido morado, no hace mucho tercera fuerza política en España, se queda sin representación en el Congreso desde la Comunidad de Madrid logrando incluso menos votos que Se Acabó la Fiesta y que Democracia21.

Concretando, SALF ha obtenido más de 61.100 votos por los 41.292 de D21 y los 40.888 de los morados.

Para entender mejor la situación, si se viaja al 10 de noviembre de 2019 la formación morada, en coalición con Izquierda Unida, obtuvo cinco escaños y el 13,12% de los votos siendo cuarta fuerza política en la Comunidad de Madrid.

Pero viajando más al pasado, al 2015, Podemos fue la segunda fuerza política en la región con 750.000 votos, el 20,86% y sumando hasta ocho diputados. El hundimiento en apenas una década ha sido total.

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