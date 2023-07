Arranca, ahora sí, la campaña electoral para las elecciones generales del 23 de julio. Una cuenta atrás cuyo pistoletazo de salida coincide de forma insólita con la festividad de San Fermín, ante unos comicios que Pedro Sánchez convocó por sorpresa tras el 28M y que tendrán lugar en pleno mes de julio, con buena parte de los españoles inmersos ya en las vacaciones estivales.

Es la primera vez en democracia que unas elecciones generales se celebran tan entrado el verano, una cuestión que despierta incógnitas sobre la participación,aunque el propio Sánchez sostuvo en su entrevista con Jordi Évoleque espera que sea alta. También críticas por parte de la oposición, así como, en las últimas semanas, cierto temor en más de uno ante la posibilidad de ser llamado a mesa electoral -puedes consultar aquí si te ha tocado-.

En cualquier caso, la campaña del 23J arranca oficialmente tras una intensa precampaña en la que el presidente del Gobierno se ha prodigado por diversos platós de televisión para plantar batalla ante una cita con las urnas en la que la mayor parte de los sondeosauguran una victoria del Partido Popular.

Ha sido precisamente en 'prime time' donde, a expensas de que el líder socialista y el aspirante del PP, Alberto Núñez Feijóo, se vean las caras el lunes en el debate electoral de Atresmedia, se ha disputado el principal 'cuerpo a cuerpo' de la precampaña, aunque en diferido: desde el plató de 'El Hormiguero' y con un día de diferencia, ambos candidatos se cruzaron toda suerte de reproches, como puedes recordar en el vídeo unas líneas más abajo.

Los pactos PP-Vox marcan la precampaña

Esta misma semana ambos candidatos han acudido al programa de Ana Rosa Quintana. Allí, el líder del PP explicitaba su criterio para pactar con Vox, asegurando que ve "lógico" hacerlo allá donde necesiten sus votospara gobernar. Una declaración de intenciones que contradice el baremo que el propio líder 'popular' había establecido hace tan solo unas semanas en función del porcentaje de voto obtenido por la ultraderecha en diferentes regiones.

Precisamente uno de los temas que ha centrado la precampaña son los pactos de los 'populares' con Vox en el contexto posterior a las elecciones autonómicas y municipales del pasado mes de mayo. Una cuestión que también salía a relucir esta semana en la entrevista de Sánchez en 'Telecinco', donde el presidente del Gobierno aseveró que "no es verdad que Feijóo haya pactado más con el PSOE que con Vox", tal y como adujo la víspera el candidato del PP.

Y es que los 'populares' han pactado gobiernos con la ultraderecha en numerosos ayuntamientos -donde Vox ha eliminado ya las banderas LGTBI de los edificios municipales o la palabra 'Igualdad' de las concejalías- así como en la Comunitat Valenciana, que tendrá un vicepresidente de extrema derecha, y Extremadura, a pesar de la negativa inicial de la candidata del PP, María Guardiola, que finalmente se tragaba sus palabras y cedía una consejería al partido de Santiago Abascal.

Así arrancan la campaña los candidatos

Ahora, quedan por delante dos semanas de campaña electoral que se prevén tanto o más agitadas que la precampaña. En esta cita con las urnas entra además en juego un nuevo actor político, Sumar, la plataforma liderada por de Yolanda Díaz, que concurre por primera vez en estos comicios tras unas intensas negociaciones con Podemos que finalmente fructificaban a principios de junio en un acuerdo de coalición -no exento de reproches por parte de la formación morada- para ir juntos el 23J.

La actual ministra de Trabajo ha logrado así su objetivo de aglutinar a las formaciones a la izquierda del PSOE en un proyecto que, si se cumplen los pronósticos, irrumpiría en el Congreso de los Diputados no muy por detrás de Vox, que -todo apunta- sería tercera fuerza en la Cámara Baja. No se presenta, en cambio, Ciudadanos, que tras el desastroso resultado del 28M optaba por no concurrir en estas elecciones, de tal suerte que la formación naranja, otrora tercera fuerza, desaparecerá por completo del hemiciclo.

En este contexto, recordamos quiénes son los cabezas de lista de los principales partidos en estas elecciones y cómo han arrancado la campaña:

Pedro Sánchez

El actual presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, empezó la campaña este jueves con un acto en Madrid y este viernes presenta el programa electoral del PSOE, también en la capital. El líder socialista ha despejado su agenda del fin de semana para preparar el debateque le enfrentará el lunes a Feijóo en Atresmedia.

En el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo en Madrid, ante un auditorio lleno de 1.400 personas, Sánchez se ha dirigido a dirigiéndose a los ciudadanos descontentos con los acuerdos entre PP y Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos, ante la posibilidad de que puedan gobernar juntos en España. Así, ha alertado sobre el retroceso que a su juicio supondría un Ejecutivo de las dos fuerzas de la derecha al señalar que sus líderes, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal "son el túnel del tiempo".

Sánchez ha pedido la confianza de una amplia mayoría de españoles, -"quizá muchos de ellos que no hayan votado al Partido Socialista nunca", ha señalado. Además, ha advertido de que los pactos entre estas formaciones son el "tráiler de película tenebrosa". Por otro lado, ha indicado que en los últimos 20 días, a causa de estos acuerdos, se ha producido un retroceso en el debate público de 10 años.

Alberto Núñez Feijóo

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arrancado la campaña este jueves en su aldea natal, Os Peares (Ourense) y posteriormente se ha desplazado a Castelldefels (Barcelona) para la pegada de carteles. Este viernes estará en Sevilla y Badajoz; el sábado se desplazará a Zamora y el domingo celebrará un mitin en Pontevedra, donde inició las campañas que le llevaron a la mayoría absoluta en Galicia. No obstante, Feijóo se ha reservado el lunes para preparar el 'cara a cara' con Sánchez.

El líder del Partido Popular ha pedido este jueves, desde Castelldefels, a los catalanes y al conjunto de los españoles que "no pongan intermediarios" en el futuro Gobierno de España y se ofreció directamente a aquellos que votaron a Vox y que quieren un Ejecutivo "sólido" y que su papeleta "no se pierda por el camino".

El jefe de la oposición, por otro lado, ha acusado a Sánchez de "mentir" por prometer a los ciudadanos que traería a España al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando, según ha recalcado, lo que prometió es "indultarlo". A su entender, "vuelve otra vez la mentira sanchista a las calles de Cataluña y de España". Así lo ha señalado desde Castelldefels -ante unos mil asistentes, según fuentes del partido-.

Yolanda Díaz

También la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz ha elegido Galicia para arrancar la campaña, dando el pistoletazo de salida a la carrera electoral desde A Coruña, acompañada de la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Este viernes estará en Zaragoza, arropada por dirigentes de la Chunta. Durante el fin de semana, estará en Valencia, y el domingo en Andalucía. Yolanda Díaz, desde A Coruña, ha anunciado que ha remitido una carta al resto de candidatos a la Presidencia del Gobierno para que se comprometan a suscribir, antes de que termine la campaña electoral, un pacto "contra la censura y a favor de la libertad artística del país".

Junto a candidatos de Sumar en Galicia y con la intervención, de forma sorpresiva, de la actriz Marisa Paredes, Díaz ha instado al resto de candidatos a suscribir un compromiso de que "la política no se tiene que meter en la creación artística" ni en los "contenidos culturales. "La cultura no es clave para el país y no hay que dirigirla. Lo que hay que hacer es defenderla, que sea libre e independiente, que pueda volar", ha desgranado durante su intervención, tras recordar que ha escuchado al PP decir que tiene un compromiso con la cultura.

"El 23J hay que votar para defender la revalorización de las pensiones, para no trabajar más allá de los 65 años. Hay que defender las pensiones y nuestros derechos", ha señalado ya al final del acto Díaz. La ministra ha pedido a los ciudadanos "algo pequeño": "Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Vosotros tenéis que hacer de vuestra parte: quedan 15 días, patead las ciudades gallegas, hablad con todo el mundo, movilizad a vuestra gente para votar a sumar porque si no somos grandes, no habrá gobierno progresista. Votar a sumar vale doble: ganar derechos y para tener gobierno progresista".

Santiago Abascal

El candidato de la ultraderecha, Santiago Abascal, que tiene el punto de mira puesto en entrar en el Ejecutivo tras el precedente de los pactos autonómicos y locales con el PP, abre la campaña este viernes en Valladolid, una plaza simbólica por ser sede del Gobierno de Castilla y León, donde Vox tiene la Vicepresidencia. Durante la campaña, visitará 30 ciudades y participará en 24 mítines acompañado por los candidatos provinciales.

Abascal ha afirmado este jueves que Feijóo "tiene más interés" en "deshacerse" de Vox que en "liberar" a "los españoles de la plaga del socialismo" y ha asegurado que, tras la cita de 23J "hay un solo voto más para poder expulsar" a Sánchez: "Construiremos una alternativa".

El ultraderechista, quien ha participado en un acto público en Almerimar, en El Ejido (Almería), ha dicho que en Vox están "extraordinariamente preocupados" ante un Feijóo "descentrado" y le ha afeado que diga que va a "derogar el sanchismo" cuando "pretende hacerlo pactando con Sánchez".

En el siguiente buscador puedes consultar las listas electorales de todos los partidos que concurren a las elecciones generales: