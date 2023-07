El caso de María Guardiola en Extremaduraes uno de los giros políticos más rápidos que se recuerdan en las historia de la democracia. En solo diez días pasó de asegurar que no "traicionaría" su palabra "para ser presidenta a toda costa" con un partido que "tira a la papelera la bandera LGTBI", a firmar un acuerdo de gobierno con Vox porque es "más importante" el "futuro de Extremadura".

En ese paréntesis de una semana, el líder del PP nacional salió a justificar las agresivas palabras de Guardiola hacia Vox creando su particular 'baremo' para pactar con la ultraderecha en los diferentes territorios.

El líder del PP aseguró que no era lo mismo pactar con Vox en Extremadura que en Valencia. Su razón eran los porcentajes obtenidos por la extrema derecha en cada territorio. Aseguró el popular que los resultados "no han sido iguales en todas las comunidades autónomas" y que "el resultado más modesto de Vox" en Extremadura no le era suficiente para exigir consejerías.

Vino a decir Feijóo que el 8% que Vox obtuvo en la comunidad extremeña era insuficiente para gobernar en coalición, pero el 12% que obtuvo en la Comunitat Valenciana si le valía al partido de Abascal para entrar a gobernar.

Tras el volantazo relámpago del PP, Feijóo ha asegurado hoy en una entrevista en Telecinco que "lo más importante en la política es no mentirle a la gente y tener principios". Una frase que ha pronunciado justo antes de revelar que su criterio para pactar con Vox no es el que anunció a bombo y platillo en el impasse extremeño: "En aquellos sitios donde necesitamos el 'sí' de Vox es lógico que Vox forme parte del Gobierno para el que vota 'sí'. En otros lugares donde no necesitamos su apoyo pues que se se mantenga fuera del Gobierno".

"En Valencia y en Extremadura necesitábamos el sí de Vox. Éste era mi criterio y se lo trasladé a María Guardiola. Se produjeron dos días de intensidad emocional en Extremadura y luego volvieron las aguas a su cauce. Lo importante es cómo ha acabado el pacto en Extremadura, no cómo empezó", ha dicho el líder del PP, unas palabras que tampoco se ajustan a la realidad y es que en Baleares el PP ha acordado un gobierno sin Vox a pesar de que necesita sus votos positivos.

Feijóo culpa al PSOE de sus pactos con la ultraderecha

En la entrevista, Feijóo también ha culpado al PSOE de los pactos de gobierno que ha alcanzado el PP en diferentes comunidades autónomas: "Quien trabaja en contra del PP es el PSOE. Es el PSOE el que facilita las coaliciones con Vox dado que él nunca deja gobernar al PP, aun ganando", ha dicho.

"Este pacto viene de Zapatero, de un acuerdo con los independentistas para que no gobierne el PP en ningún sitio de España. Estamos en nueve comunidades autónomas y en cinco en solitario. Le he dado con mi partido más alcaldías y más diputaciones al PSOE de lo que he pactado con Vox, esos son los hechos", una afirmación que no ha justificado con datos.

"Me comprometo a no gobernar si pierdo"

Además, el líder del PP ha lanzado una frase que seguramente le persiga tras las elecciones si no consigue superar al PSOE en escaños, pero si consigua sumar una mayoría absoluta pactando con Vox. Y es que Feijóo se ha comprometido a no gobernar si no queda el primero en las elecciones generales del 23J. "El objetivo del PSOE es gobernar perdiendo y yo me comprometo a no gobernar si pierdo", ha dicho, asegurando que "quien trabaja en contra del PP es el PSOE".

"¿Ella quién es?": Feijóo ataca a Calviño por no ir en las listas del PSOE

En la misma entrevista, el líder del PP ha criticado duramente a Calviño por no ir en las listas del PSOE y exigir un debate en clave económica.

"Calviño no va en las listas del PSOE y sin embargo nos pide que debatamos con ella, ¿y ella quién es? Ella es una señora que está en el Gobierno al que le quedan 20 días para tomar una decisión los españoles y no va en las listas", ha criticado Feijóo.

A pesar de ello se ha negado a revelar quién será su posible ministro de Economía si gana las elecciones: "Es un ministro absolutamente acreditado, cuando se sepa el nombre, España dormirá tranquila,es una autoridad en economía. Tanto los trabajadores como los empresarios dormirán tranquilos".